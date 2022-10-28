Bursa Mudanya'da 'Saadet'li kadınlardan farkındalık standı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla kordon boyunda etkinlik düzenleyerek açtığı resim sergisi ile farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Saadet Partisi'ne üye kadınlar, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü etkinliği kapsamında kordon boyunda farkındalık etkinliği düzenledi.

Hasibe Turgut başkanlığındaki Mudanya İlçe Kadın Kolları, hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gidermeyen ve memnuniyetsizliği onaramayan mevcut iktidarın, seçimleri kaybetme korkusuyla tüm kartlarını masaya sürdüğünü öne süren Kadın Kolları Başkanı Hasibe Turgut, iktidarın aynı zamanda insanları da aç bıraktığını iddia etti.

Asgari ücretin açlık sınırının çok altında olduğunu, beyaz yakalıların çok büyük bir kısmı için de artık yoksulluk sınırının hayal olduğunu ifade eden Turgut, Saadet Partisi’ni umudun ve güvenin adresi olarak nitelendirdi. Turgut, “Sahada çok net bir şekilde görülüyor ki; milletimizin ve özellikle AK Parti iktidarının yanlışlarından bıkmış usanmış. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak ve her geçen gün umudu daha da büyütmek için 7/24 çalışıyoruz. Aynı kararlılıkla çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Saadet Partili kadınlar, yoksullukla mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları sergi ve stant çalışması vatandaşlardan da ilgi gördü.