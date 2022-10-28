Son Dakika

Bursa Mudanya'da 'Saadet'li kadınlardan farkındalık standı

SİYASET 28.10.2022, 14:13
Bursa Mudanya'da 'Saadet'li kadınlardan farkındalık standı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla kordon boyunda etkinlik düzenleyerek açtığı resim sergisi ile farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Saadet Partisi'ne üye kadınlar, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü etkinliği kapsamında kordon boyunda farkındalık etkinliği düzenledi.

Hasibe Turgut başkanlığındaki Mudanya İlçe Kadın Kolları, hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gidermeyen ve memnuniyetsizliği onaramayan mevcut iktidarın, seçimleri kaybetme korkusuyla tüm kartlarını masaya sürdüğünü öne süren Kadın Kolları Başkanı Hasibe Turgut, iktidarın aynı zamanda insanları da aç bıraktığını iddia etti.

Asgari ücretin açlık sınırının çok altında olduğunu, beyaz yakalıların çok büyük bir kısmı için de artık yoksulluk sınırının hayal olduğunu ifade eden Turgut, Saadet Partisi’ni umudun ve güvenin adresi olarak nitelendirdi. Turgut, “Sahada çok net bir şekilde görülüyor ki; milletimizin ve özellikle AK Parti iktidarının yanlışlarından bıkmış usanmış. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak ve her geçen gün umudu daha da büyütmek için 7/24 çalışıyoruz. Aynı kararlılıkla çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Saadet Partili kadınlar, yoksullukla mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları sergi ve stant çalışması vatandaşlardan da ilgi gördü.

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4