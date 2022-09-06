Bursa Mudanya'da 'Memleket' Bağcı'ya emanet

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kurucu ilçe başkanı Hasan Yıldırım’ın Bursa İl Başkanı olması ardından boşalan göreve, yönetim kurulunun oy birliği ile Başkan Yardımcısı Metin Bağcı seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da Memleket Partisi İl Başkanlığı’ndaki olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Mudanya İlçe Başkanı iken İl Başkanlığı’na seçilen Hasan Yıldırım’dan boşalan Mudanya’daki başkanlık görevine Metin Bağcı getirildi.

Mudanya İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı ‘başkan seçimi’ gündemi ile yapıldı. Memleket Partisi İl Başkanı Hasan Yıldırım’ın da eski ilçe başkanı olarak katıldığı toplantıda, yönetim tarafından oybirliği kararla Metin Bağcı, Mudanya İlçe Başkanı seçildi.

Bağcı, kendisine tevdi edilen görev için yönetime teşekkür etti. Kendisine güvenenleri hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadığını ifade eden Bağcı, “Türkiye ve Mudanya için birlikte başaracağız ve geleceğimizi geri alacağız” dedi.

Memleket Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Yıldırım ise, emaneti ehline bırakmaktan dolayı memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, tek ideallerinin Genel Başkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmak, Memleket Partisini de iktidara taşımak olduğunu söyledi.