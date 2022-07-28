Bursa Mudanya'da İYİ Partililer incir üreticilerinin fiyat beklentilerine ses oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalında siyah incir üretiminin yoğun olduğu mahallelerden olan Akköy'deki müstahsilleri ziyaret eden İYİ Parti İlçe Başkanlığı, ihracat hazırlığındaki taze incirin girdi maliyetleri göz önüne alınarak bu yıl ki ortalama fiyatının en az 25 ila 30 TL arasında olması gerektiğini kaydetti.BURSA (İGFA)- Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hüseyin Hatipoğlu başkanlığındaki İYİ Parti yönetimi, yaklaşmakta olan siyah incir hasadı dolayısıyla ilçe kırsalındaki incir üretim mahallelerinden biri olan Akköy'de üreticinin nabzını tuttu.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, ilçe yöneticileri ve Gençlik Kolları ile birlikte Akköy Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, taze incir ihracatında müstahsilin her sene yaşadığı fiyat istikrarsızlığının bu sene yaşanmaması gerektiği yönündeki taleplerine ses oldu. Üreticiler, partililere, geçen yıl ortalama siyah incirin 17-18 lira fiyat aralığında olduğunu bu yıl afaki şekilde artan üretim girdi maliyetleri de göz önüne alınarak ortalama fiyatın en az 25 ile 30 lira arasında olmasını istedikleri dile getirdiler.

İYİ Parti iktidarında girdiler üzerindeki vergi ve kamusal yükleri kaldırarak, bölgelerde yetişen ürünlere 'eşik fiyatı' açıklayacaklarını belirten Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu, "Fiyatın kesinlikle eşik fiyatının altına düşmeyecek şekide müdahale fiyatını devreye sokacağız. Türk çiftçisi ürettiğini satarak ve ihraç ederek yeniden üreten tarım ülkeleri arasında yer almasını sağlayacağız" dedi.