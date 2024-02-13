Bursa Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan adaylık açıklaması

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmemesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2 dönemlik görev süresinin ardından partisi tarafından aday gösterilmemişti. Hayri Türkyılmaz, CHP'nin dün Mudanya'da başkan adayı olarak Deniz Dalgıç ismini duyurmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Türkyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldiğimde söz vermiş, “Halkın malı halkın olacak” demiştim.

Yaklaşık 10 yıldır ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalıştık. Temiz, dürüst, adaletli, ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını gösterdik. Hiç kimsenin başını öne eğdirmedik. Kimseyi parti ayrımı yapmadan ötekileştirmedik. Mudanya’da kamuya ait tüm alanları, Mudanyalı hemşehrilerimin tamamına hizmet eder hale getirdik. Paylaşmanın ve dayanışmanın kenti Mudanya’da hiç kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor.

Evde sağlık hizmetinden anne ve bebek sağlığına, hasta nakillerinden diyetisyen ve psikolog hizmetine, eğitim desteklerinden yakacak yardımlarına, gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimin yanında olduk.

Göreve geldiğimde söz vermiş, “Halkın malı halkın olacak” demiştim.

Yaklaşık 10 yıldır ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalıştık. Temiz, dürüst, adaletli, ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını gösterdik. Hiç kimsenin başını öne eğdirmedik. Kimseyi parti ayrımı yapmadan ötekileştirmedik. Mudanya’da kamuya ait tüm alanları, Mudanyalı hemşehrilerimin tamamına hizmet eder hale getirdik. Paylaşmanın ve dayanışmanın kenti Mudanya’da hiç kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor.

Evde sağlık hizmetinden anne ve bebek sağlığına, hasta nakillerinden diyetisyen ve psikolog hizmetine, eğitim desteklerinden yakacak yardımlarına, gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimin yanında olduk.