Bursa milletvekillerinden hangileri başarılı? Kimler hayalet milletvekili sıralamasına girdi? (ÖZEL HABER)
Bursalıları TBMM’de temsil eden milletvekillerinin 4 yıllık başarı grafiğini, Bursa çalışmalarını, sosyal medya ve internet medyasında duyurulmasını değerlendirdik. Buna göre, 10 milletvekili başarılı, 5 milletvekili vasat, 5 milletvekili ise hayalet milletvekili sıralamasına girdi. İşte en başarılı Bursa milletvekilleri…
BURSA (İGFA) - Bursa Milletvekillerini, TBMM’de ve bakanlıkta yaptıkları çalışmalar, kanun teklifi ve önerge çalışmaları, Meclis Genel Kurul ve komisyonlarda yaptıkları çalışmalar, bu çalışmaların sosyal medya ve internet medyalarından duyurulması, ilçe, mahalle ve sokaklardaki çalışmalarını değerlendirdik. Değerlendirme sonuçlarını nedenleri ile birlikte başarılı, vasat ve hayalet milletvekilleri sıraladık.
Ankara çalışmaları kategorisinde Hakan Çavuşoğlu birinci, Efkan Ala ikinci, Refik özen üçüncü oldu. Bursa çalışmalarında ise, Hakan Çavuşoğlu birinci, Refik özen ikinci, Erkan Aydın üçüncü sırada yerini aldı. Sosyal medya çalışmalarında Efkan Ala birinci, Hakan Çavuşoğlu ikinci, Refik özen üçüncü olurken, medya ilişkileri çalışmalarında Hakan Çavuşoğlu birinci, İsmet Büyükataman ikinci, Erkan Aydın üçüncü olarak ilk 3 sıralamasına girdi.
GENEL KATEGORİ
BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ:
1.Hakan Çavuşoğlu
2.Refik özen
3.Erkan Aydın
4. İsmet Büyükataman
5. Efkan Ala
6. İsmail Tatlıoğlu
7.Zafer Işık
8.Orhan Sarıbal
9.Muhammet Müfit Aydın
10. Mustafa Esgin
VASAT MİLLETVEKİLLERİ:
11. Mustafa Hidayet Vahapoğlu
12. Lale Karabıyık
13. Osman Mesten
14. Atilla Ödünç
15. Emine Yavuz Gözgeç
HAYALET MİLLETVEKİLLERİ:
16. Ahmet Kılıç
17. Ahmet Kamil Erozan
18. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
19. Yüksel Özkan
20.Vildan Yılmaz Gürel
ANKARA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:
1. Hakan Çavuşoğlu
2. Efkan Ala
3. Refik özen
4. İsmet Büyükataman
5. Erkan Aydın
6. İsmail Tatlıoğlu
7. Muhammet Müfit Aydın
8. Mustafa Esgin
9. Zafer Işık
10. Mustafa Hidayet Vahapoğlu
11. Lale Karabıyık
12.Orhan Sarıbal
13. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
14. Emine Yavuz Gözgeç
15. Osman Mesten
16. Atilla Ödünç
17. Ahmet Kamil Erozan
18. Yüksel Özkan
19.Ahmet Kılıç
20. Vildan Yılmaz Gürel
BURSA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:
1. Hakan Çavuşoğlu
2. Refik özen
3. Erkan Aydın
4. Zafer Işık
5. İsmet Büyükataman
6. İsmail Tatlıoğlu
7. Muhammet Müfit Aydın
8. Mustafa Esgin
9. Orhan Sarıbal
10. Osman Mesten
11. Atilla Ödünç
12. Ahmet Kılıç
13. Efkan Ala
14. Emine Yavuz Gözgeç
15. Mustafa Hidayet Vahapoğlu
16. Lale Karabıyık
17. Ahmet Kamil Erozan
18. Yüksel Özkan
19. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
20. Vildan Yılmaz Gürel
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:
1. Efkan Ala
2. Hakan Çavuşoğlu
3. Refik özen
4. Erkan Aydın
5. İsmet Büyükataman
6. İsmail Tatlıoğlu
7. Orhan Sarıbal
8. Lale Karabıyık
9. Zafer Işık
10. Muhammet Müfit Aydın
11. Mustafa Hidayet Vahapoğlu
12. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
13. Emine Yavuz Gözgeç
14. Mustafa Esgin
15. Osman Mesten
16. Ahmet Kamil Erozan
17. Ahmet Kılıç
18. Atilla Ödünç
19. Yüksel Özkan
20. Vildan Yılmaz Gürel
MEDYA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:
1. Hakan Çavuşoğlu
2. İsmet Büyükataman
3. Erkan Aydın
4. Orhan Sarıbal
5. Mustafa Hidayet Vahapoğlu
6. Refik özen
7. İsmail Tatlıoğlu
8. Zafer Işık
9. Lale Karabıyık
10. Osman Mesten
11. Atilla Ödünç
12. Ahmet Kılıç
13. Muhammet Müfit Aydın
14. Mustafa Esgin
15. Emine Yavuz Gözgeç
16. Efkan Ala
17. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
18. Yüksel Özkan
19. Ahmet Kamil Erozan
20. Vildan Yılmaz Gürel
BURSA MİLLETVEKİLLERİNİN KARNELERİ
1.HAKAN ÇAVUŞOĞLU (AK PARTİ) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı: 325 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 2
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 9
Komisyon konuşmaları: 130
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 80 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 21.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 18.300
Twitter hesabı takipçi sayısı: 87.471
Sosyal medya çalışmaları: 75 PUAN
Medya çalışmaları: 80 PUAN
Bursa çalışmaları: 90 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’de milletvekilliği döneminin ardından Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde lobi çalışmalarında önemli işler başaran Hakan Çavuşoğlu, başarı grafiğini sürekli yüksekte tutmayı başardı. Zaman zaman adı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde geçen Hakan Çavuşoğlu, saha çalışmalarındaki enerjisi ve ikili diyalogları ile büyük beğeni topladı. Ankara lobisinde AK Parti’nin güçlü isimlerinden biri olan Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya ve medya ilişkileri anlamında da başarılı bir grafik çizdi. 3 dönem kuralına takılan milletvekilleri arasında yer alan Hakan Çavuşoğlu ile ilgili kulislerde bakanlık ya da belediye başkanlığı görevi verilebileceği de konuşuluyor.
2. REFİK ÖZEN (AK PARTİ) Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili: 285 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 21
Komisyon konuşmaları: 12
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 75 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası aktif değil. Profil takipçisi: 7.900
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.245
Twitter hesabı takipçi sayısı: 24.844
Sosyal medya çalışmaları: 70 PUAN
Medya çalışmaları: 60 PUAN
Bursa çalışmaları: 80 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı döneminde aktif rol oynayan Refik Özen, milletvekilliği döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olan isimler arasına girdi. Başarı grafiğini komisyonlarda önemli görevler üstlenen Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine katılarak diplomasi anlamında önemli adımlar attı. Ankara’da lobi çalışmalarında etkin olan Özen, sosyal medya ve Bursa çalışmalarındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettirdi. Refik Özen’in 2023 seçimlerinde de üst sıralardan milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
3.ERKAN AYDIN (CHP) İçişleri Komisyonu Üyesi: 280 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 11
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 175
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 47
Genel kurul konuşmaları: 195
Komisyon konuşmaları: 35
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 41.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 10.700
Twitter hesabı takipçi sayısı: 49.799
Sosyal medya çalışmaları: 70 PUAN
Medya çalışmaları: 65 PUAN
Bursa çalışmaları: 75 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: Bursa’da birçok sivil toplum kuruluşunda yer alan, özellikle Dağder Başkanlığı ile dağ yöresinin sevilen isimlerinden biri olan Erkan Aydın, milletvekilliği ile birlikte dağ yöresi başta olmak üzere Bursa adına önemli başarılar elde etti. CHP-İyi Parti işbirliği sürecinde İyi Parti’nin Meclis sıralarında da yer bulan Erkan Aydın, medya ilişkileri, sosyal medya çalışmaları ile de artı puan aldı. Erkan Aydın’ın 2023 seçimlerinde ilk 3 sırada milletvekili listesinde yer alacağı kulislerde konuşuluyor.
4. İSMET BÜYÜKATAMAN (MHP) MHP Genel Sekreteri: 275 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 2
Komisyon konuşmaları: 0
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 75 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 24.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: Yok
Twitter hesabı takipçi sayısı: 150.978
Sosyal medya paylaşım puanı: 65 PUAN
Medya haber puanı: 70 PUAN
Bursa çalışmaları: 65 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: MHP’nin vazgeçilmez isimlerinden biri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığı ile bilinen ve uzun yıllardır MHP’nin Genel Sekreterlik görevini başarı ile yürüten İsmet Büyükataman, Bursa teşkilatında da ağabeylik görevi üstlendi. Ankara çalışmalarında oldukça başarılı olan, Hükümet ile yakın ilişkiler içerisinde Bursa için önemli adımlar atan İsmet Büyükataman, Bursa çalışmalarında zayıf kalsa da başarılı milletvekilleri arasında üst sıralarda yerini aldı.
5.EFKAN ALA (AK PARTİ) AK Parti Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: 265 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 3
Komisyon konuşmaları: 0
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 80 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi: 0
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 8.792
Twitter hesabı takipçi sayısı: 988.574
Sosyal medya çalışmaları: 95 PUAN
Medya çalışmaları: 40 PUAN
Bursa çalışmaları: 50 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: İçişleri Bakanlığı dönemiyle öne çıkan Efkan Ala, zaman zaman Bursa’nın ağabeyi rolünü üstlendi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Efkan Ala’nın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne gireceği konuşuluyor. Ankara’da etkili bir görevi bulunan Efkan Ala, Bursa ve Erzurum ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalar da dilden dile dolaşıyor. Bursa ve medya çalışmaları konusunda zayıf kalsa da, AK Parti için önemli isimlerden biri olan Efkan Ala’nın milletvekilliği yerine bakanlık ya da belediye başkanlığı görevi verilebileceği de konuşuluyor.
6.İSMAİL TATLIOĞLU (İYİ PARTİ) İYİ Parti Grup Başkanı: 255 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 22
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 5
Genel kurul konuşmaları: 75
Komisyon konuşmaları: 173
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 9.800
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 33.700
Twitter hesabı takipçi sayısı: 60.191
Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN
Medya çalışmaları: 60 PUAN
Bursa çalışmaları: 65 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: İyi Parti’nin önemli mihenk taşlarından olan İsmail Tatlıoğlu, Bursa’da da sevilen isimlerden biri. Ankara çalışmalarında etkin rol oynayan Tatlıoğlu, kardeşi İrfan Tatlıoğlu’nun AK Partili olması her ne kadar konuşulsa da, Bursa çalışmalarında etkili olduğu gözlerden kaçmıyor. İyi Parti Meclis Grup Başkanı olan İsmail Tatlıoğlu’nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile diyalogları da başarıyı tetikliyor.
7.ZAFER IŞIK (AK PARTİ) Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi: 250 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 4
Komisyon konuşmaları: 6
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.700
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 4.738
Twitter hesabı takipçi sayısı: 13.995
Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN
Medya çalışmaları: 60 PUAN
Bursa çalışmaları: 70 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Zafer Işık, TOGG’un Gemlik’e gelmesinde etkin rol oynaması başarısını gösteriyor. Ankara lobi çalışmaları yerine Bursa’da daha etkin olmayı tercih eden Zafer Işık’ın 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Medya ilişkileri de başarılı olan Zafer Işık’ın Dijital Mecralar Komisyonu’nda internet gazeteciliği yasasının çıkmasıyla ilgili çalışmaları büyük beğeni topladı.
8.ORHAN SARIBAL (CHP) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi: 245 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 8
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 90
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 2
Genel kurul konuşmaları: 24
Komisyon konuşmaları: 110
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 60 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 35.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.985
Twitter hesabı takipçi sayısı: 82.549
Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN
Medya çalışmaları: 65 PUAN
Bursa çalışmaları: 60 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin çalışkan isimlerinden biri olan Orhan Sarıbal, medya ilişkileri anlamında başarılı bir grafik çiziyor. Meclis’te verdiği soru önergelerinin yüzde 90’ının Bursa ile ilgili olması da dikkat çekiyor. Bursa çalışmalarında özellikle tarım üzerine çalışmaları, kırsal kesimden takdir topluyor. Orhan Sarıbal’ın 2023 seçimlerinde CHP’nin milletvekili listelerinde ilk sıralarda yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.
9.MUHAMMET MÜFİT AYDIN (AK PARTİ) Çevre Komisyonu Başkanvekili: 240 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 20
Komisyon konuşmaları: 5
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 12.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 4.860
Twitter hesabı takipçi sayısı: 19.269
Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN
Medya çalışmaları: 50 PUAN
Bursa çalışmaları: 65 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin Bursa’da önemli isimlerinden biri. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Bursa’da yaşayan vatandaşların sesi olarak Meclis’te önemli başarılara imza atıyor. Sosyal medya ve medya çalışmalarında orta seviyedeki başarısına Ankara çalışmaları eklenince başarılı milletvekilleri arasında ismini yazdırmayı başarıyor.
10.MUSTAFA ESGİN (AK PARTİ) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi: 235 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 38
Komisyon konuşmaları: 18
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 17.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 16.600
Twitter hesabı takipçi sayısı: 27.649
Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN
Medya çalışmaları: 50 PUAN
Bursa çalışmaları: 65 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin özellikle sağlıkta önemli isimlerinden biri. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışı gezilerine katılan Mustafa Esgin, Ankara lobi çalışmalarında etkin rol alması dikkat çekiyor. Bursa çalışmalarında da etkili olan, bölge gözetmeksizin nerede ne eksik varsa oraya koşan Mustafa Esgin’in 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
11.MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU (MHP) Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi: 230 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 20
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 25
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 1
Genel kurul konuşmaları: 39
Komisyon konuşmaları: 24
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.500
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 15.400
Twitter hesabı takipçi sayısı: 51.530
Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN
Medya çalışmaları: 65 PUAN
Bursa çalışmaları: 45 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: MHP’nin Ankara’da önemli isimlerinden biri. 2 yıl önce yapılan değerlendirmemizde Hayalet Milletvekili listesinde kendisine yer bulan Mustafa Hidayet Vahapoğlu, danışman değişikliği ile birlikte medya ve sosyal medya anlamında hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek başarı grafiğini yükseltti. Bursa çalışmalarında yalnız kurt gibi dolaşan Vahapoğlu’nun 2023 seçimlerinde de milletvekili listelerine gireceği konuşuluyor.
12. LALE KARABIYIK (CHP) CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: 225 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 5
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 45
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 13
Genel kurul konuşmaları: 34
Komisyon konuşmaları: 58
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 24.000
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.834
Twitter hesabı takipçi sayısı: 74.354
Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN
Medya çalışmaları: 55 PUAN
Bursa çalışmaları: 45 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin dinamo taşlarından biri. Kişiliği ile her kesimin takdirini kazanan Lale Karabıyık, Bursa ve medya ilişkileri anlamında zayıf kalsa da Ankara lobisini iyi gerçekleştiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir çalışma arkadaşlığı yapan isim. 2023 seçimlerinde kendisi isterse yeniden listeye girebileceği konuşuluyor kulislerde…
13. OSMAN MESTEN (AK PARTİ) Anayasa Komisyonu Üyesi: 215 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 6
Komisyon konuşmaları: 3
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.600
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 5.212
Twitter hesabı takipçi sayısı: 10.914
Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN
Medya çalışmaları: 55 PUAN
Bursa çalışmaları: 60 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin dağ yöresinin sesi olarak gördüğü Osman Mesten, Ankara lobi çalışmalarında eksikliği hissedilse de Bursa çalışmalarındaki başarısı öne çıkıyor. Anayasa Komisyonu’nda önemli başarılara imza atan Osman Mesten, avukatlık kimliğini iyi kullanıyor. Sosyal medya ve medya ilişkilerini arttırması, başarı grafiğini daha çok yükseltecektir. Kulislerde Osman Mesten’e belediye başkanlığı görevinin verilebileceği konuşuluyor.
14. ATİLLA ÖDÜNÇ (AK PARTİ) Dışişleri Komisyonu Üyesi: 210 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 54
Komisyon konuşmaları: 1
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.700
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 6.841
Twitter hesabı takipçi sayısı: 11.150
Sosyal medya çalışmaları: 45 PUAN
Medya çalışmaları: 55 PUAN
Bursa çalışmaları: 60 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: Gürsu ve Kestel bölgesinde aktif olan Atilla Ödünç, Bursa saha çalışmalarında etkili olurken, sosyal medya ve medya ilişkilerinde zaman zaman eksikliği hissediliyor. Ankara çalışmalarında da vasat bir görünüm çizen Atilla Ödünç, komisyon çalışmaları ile adından söz ettiriyor.
15. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (AK PARTİ) Adalet Komisyonu Üyesi: 205 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 32
Komisyon konuşmaları: 7
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 55 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.600
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 12.100
Twitter hesabı takipçi sayısı: 47.933
Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN
Medya çalışmaları: 45 PUAN
Bursa çalışmaları: 50 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: Emine Yavuz Gözgeç’in kadın kolları ile ilgili Türkiye geneli projesi AK Parti Genel Merkezi’nin takdirini toplarken, Bursa adına lobi çalışmalarında aynı başarıyı sergileyemedi. Kadın Kolları projesi, Bursa adına yapılacak çalışmaları eksik bırakmasıyla puanı önemli seviyede düştü. 2 yıl önce yapılan değerlendirmede başarılı milletvekilleri arasında ismini yazdıran Emine Yavuz Gözgeç, sosyal medya ve medya ilişkileri anlamında da puan düşüklüğü yaşadı. Adalet Komisyonu’nda başarılı grafik çizen Gözgeç’in 2023 seçimlerinde de listeye girebileceği konuşuluyor.
16.AHMET KILIÇ (AK PARTİ) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi: 200 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 12
Komisyon konuşmaları: 27
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 40 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi: 18
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 6.327
Twitter hesabı takipçi sayısı: 20.073
Sosyal medya çalışmaları: 47 PUAN
Medya çalışmaları: 53 PUAN
Bursa çalışmaları: 60 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Ankara çalışmalarında geçtiğimiz yıllara göre etkin olmaması dikkat çekti. AK Parti Genel Merkezi’nde daha önce AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan, ardından görevden alınan Kılıç, bir süre sonra yeniden aynı göreve getirildi. Bu durum da performans düşüklüğüne sebebiyet verdi. Kabine değişikliği dönemlerinde kulislerde adı Gençlik ve Spor Bakanı olarak da geçen Ahmet Kılıç’a bakanlık görevi verilmedi. Sosyal medya ve medya çalışmaları açısından geçer not konusunda sınırda kalan Kılıç, Bursa çalışmalarında da önceki yıllara göre etkinliğinin düştüğü görüldü. Genel puanlamada 200 puanda kalan Ahmet Kılıç, başarı sıralamasında 16’ncı sıraya düşerek Hayalet Milletvekilleri listesine girdi. 2 yıl önce yapılan milletvekili başarı sıralamasında birinci olmuştu. 2 yıllık süreçteki bu ciddi düşüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezi’nin de dikkatinden kaçmıyor.
17.AHMET KAMİL EROZAN (İYİ PARTİ) Anayasa ve Dışişleri Komisyonu Üyesi: 170 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 49
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 62
Komisyon konuşmaları: 36
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil Takipçisi: 0
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 2.252
Twitter hesabı takipçi sayısı: 25.418
Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN
Medya çalışmaları: 30 PUAN
Bursa çalışmaları: 40 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: İyi Parti’nin Bursa’da bilinmeyen isimlerinden biri. Milletvekili olarak sahada dolaştığında il yönetiminden biri zannedilen Ahmet Kamil Erozan, sosyal medya ve medya ilişkileri açısından vasat görünüm sergilemesi dikkatlerden kaçmıyor. Anayasa ve Dışişleri Komisyonu’nda görev yapan Erozan’ın sadece komisyon çalışmalarında başarı puanın yükselmesine yetmiyor.
18.NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (CHP) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi: 185 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 20
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 163
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 26
Genel kurul konuşmaları: 178
Komisyon konuşmaları: 30
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 60 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi 18.757
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 12.900
Twitter hesabı takipçi sayısı: 80.174
Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN
Medya çalışmaları: 40 PUAN
Bursa çalışmaları: 30 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: Eşinin gazeteci olması bir avantaj gibi görünse de, medya ilişkileri açısından zayıf not alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara çalışmalarında da vasat bir görüntü sergiliyor. Meclis’te şarkı söylemesiyle tanınan Kayışoğlu, Bursa çalışmalarında etkili rol üstlenmemesi de dikkat çekiyor.
19.YÜKSEL ÖZKAN (CHP) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi: 175 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 14
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 115
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 38
Genel kurul konuşmaları: 97
Komisyon konuşmaları: 13
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 6.400
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 3.280
Twitter hesabı takipçi sayısı: 11.663
Sosyal medya çalışmaları: 45 PUAN
Medya çalışmaları: 40 PUAN
Bursa çalışmaları: 40 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin çalışkan gibi gözüken milletvekillerinden olan Yüksel Özkan, değerlendirmede aldığı puanlarla hayal kırıklığı yaşattı. Ankara çalışmalarında soru önergeleri ile dikkat çeken Yüksel Özkan’ın medya ve sosyal medya anlamındaki başarı grafiğinin düşük olması liste sıralamasına yansıdı.
20.VİLDAN YILMAZ GÜREL (AK PARTİ) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi: 130 PUAN
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0
İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0
İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0
Genel kurul konuşmaları: 10
Komisyon konuşmaları: 19
Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 40 PUAN
Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.300
İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.109
Twitter hesabı takipçi sayısı: 15.699
Sosyal medya çalışmaları: 40 PUAN
Medya çalışmaları: 20 PUAN
Bursa çalışmaları: 30 PUAN
DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin ulaşılmaz ve görünmez milletvekili olarak karşımıza çıkan Vildan Yılmaz Gürel, 4 yılda kamuoyunun görmeyi beklediği, sadece İnegöl Teknoloji Festivali’nde görünür olarak ortaya çıkması, seçimlere az bir süre kaldığı için yorumu yapılmasına neden oldu. Bursa çalışmalarında neredeyse yok olan, medya ilişkileri ve sosyal medya açısından arazi olan Gürel’in 2023 seçimlerinde yeniden listelere girmesini ‘Çok zor’ olarak yorumlanıyor kulislerde…
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