Bursa milletvekillerinden hangileri başarılı? Kimler hayalet milletvekili sıralamasına girdi? (ÖZEL HABER)

Bursalıları TBMM’de temsil eden milletvekillerinin 4 yıllık başarı grafiğini, Bursa çalışmalarını, sosyal medya ve internet medyasında duyurulmasını değerlendirdik. Buna göre, 10 milletvekili başarılı, 5 milletvekili vasat, 5 milletvekili ise hayalet milletvekili sıralamasına girdi. İşte en başarılı Bursa milletvekilleri…

BURSA (İGFA) - Bursa Milletvekillerini, TBMM’de ve bakanlıkta yaptıkları çalışmalar, kanun teklifi ve önerge çalışmaları, Meclis Genel Kurul ve komisyonlarda yaptıkları çalışmalar, bu çalışmaların sosyal medya ve internet medyalarından duyurulması, ilçe, mahalle ve sokaklardaki çalışmalarını değerlendirdik. Değerlendirme sonuçlarını nedenleri ile birlikte başarılı, vasat ve hayalet milletvekilleri sıraladık.

Ankara çalışmaları kategorisinde Hakan Çavuşoğlu birinci, Efkan Ala ikinci, Refik özen üçüncü oldu. Bursa çalışmalarında ise, Hakan Çavuşoğlu birinci, Refik özen ikinci, Erkan Aydın üçüncü sırada yerini aldı. Sosyal medya çalışmalarında Efkan Ala birinci, Hakan Çavuşoğlu ikinci, Refik özen üçüncü olurken, medya ilişkileri çalışmalarında Hakan Çavuşoğlu birinci, İsmet Büyükataman ikinci, Erkan Aydın üçüncü olarak ilk 3 sıralamasına girdi.

GENEL KATEGORİ

BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ:

1.Hakan Çavuşoğlu

2.Refik özen

3.Erkan Aydın

4. İsmet Büyükataman

5. Efkan Ala

6. İsmail Tatlıoğlu

7.Zafer Işık

8.Orhan Sarıbal

9.Muhammet Müfit Aydın

10. Mustafa Esgin

VASAT MİLLETVEKİLLERİ:

11. Mustafa Hidayet Vahapoğlu

12. Lale Karabıyık

13. Osman Mesten

14. Atilla Ödünç

15. Emine Yavuz Gözgeç

HAYALET MİLLETVEKİLLERİ:

16. Ahmet Kılıç

17. Ahmet Kamil Erozan

18. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

19. Yüksel Özkan

20.Vildan Yılmaz Gürel

ANKARA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:

1. Hakan Çavuşoğlu

2. Efkan Ala

3. Refik özen

4. İsmet Büyükataman

5. Erkan Aydın

6. İsmail Tatlıoğlu

7. Muhammet Müfit Aydın

8. Mustafa Esgin

9. Zafer Işık

10. Mustafa Hidayet Vahapoğlu

11. Lale Karabıyık

12.Orhan Sarıbal

13. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

14. Emine Yavuz Gözgeç

15. Osman Mesten

16. Atilla Ödünç

17. Ahmet Kamil Erozan

18. Yüksel Özkan

19.Ahmet Kılıç

20. Vildan Yılmaz Gürel

BURSA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:

1. Hakan Çavuşoğlu

2. Refik özen

3. Erkan Aydın

4. Zafer Işık

5. İsmet Büyükataman

6. İsmail Tatlıoğlu

7. Muhammet Müfit Aydın

8. Mustafa Esgin

9. Orhan Sarıbal

10. Osman Mesten

11. Atilla Ödünç

12. Ahmet Kılıç

13. Efkan Ala

14. Emine Yavuz Gözgeç

15. Mustafa Hidayet Vahapoğlu

16. Lale Karabıyık

17. Ahmet Kamil Erozan

18. Yüksel Özkan

19. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

20. Vildan Yılmaz Gürel

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:

1. Efkan Ala

2. Hakan Çavuşoğlu

3. Refik özen

4. Erkan Aydın

5. İsmet Büyükataman

6. İsmail Tatlıoğlu

7. Orhan Sarıbal

8. Lale Karabıyık

9. Zafer Işık

10. Muhammet Müfit Aydın

11. Mustafa Hidayet Vahapoğlu

12. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

13. Emine Yavuz Gözgeç

14. Mustafa Esgin

15. Osman Mesten

16. Ahmet Kamil Erozan

17. Ahmet Kılıç

18. Atilla Ödünç

19. Yüksel Özkan

20. Vildan Yılmaz Gürel

MEDYA ÇALIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI:

1. Hakan Çavuşoğlu

2. İsmet Büyükataman

3. Erkan Aydın

4. Orhan Sarıbal

5. Mustafa Hidayet Vahapoğlu

6. Refik özen

7. İsmail Tatlıoğlu

8. Zafer Işık

9. Lale Karabıyık

10. Osman Mesten

11. Atilla Ödünç

12. Ahmet Kılıç

13. Muhammet Müfit Aydın

14. Mustafa Esgin

15. Emine Yavuz Gözgeç

16. Efkan Ala

17. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

18. Yüksel Özkan

19. Ahmet Kamil Erozan

20. Vildan Yılmaz Gürel

BURSA MİLLETVEKİLLERİNİN KARNELERİ

1.HAKAN ÇAVUŞOĞLU (AK PARTİ) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı: 325 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 2

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 9

Komisyon konuşmaları: 130

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 80 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 21.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 18.300

Twitter hesabı takipçi sayısı: 87.471

Sosyal medya çalışmaları: 75 PUAN

Medya çalışmaları: 80 PUAN

Bursa çalışmaları: 90 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’de milletvekilliği döneminin ardından Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde lobi çalışmalarında önemli işler başaran Hakan Çavuşoğlu, başarı grafiğini sürekli yüksekte tutmayı başardı. Zaman zaman adı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde geçen Hakan Çavuşoğlu, saha çalışmalarındaki enerjisi ve ikili diyalogları ile büyük beğeni topladı. Ankara lobisinde AK Parti’nin güçlü isimlerinden biri olan Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya ve medya ilişkileri anlamında da başarılı bir grafik çizdi. 3 dönem kuralına takılan milletvekilleri arasında yer alan Hakan Çavuşoğlu ile ilgili kulislerde bakanlık ya da belediye başkanlığı görevi verilebileceği de konuşuluyor.

2. REFİK ÖZEN (AK PARTİ) Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili: 285 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 21

Komisyon konuşmaları: 12

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 75 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası aktif değil. Profil takipçisi: 7.900

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.245

Twitter hesabı takipçi sayısı: 24.844

Sosyal medya çalışmaları: 70 PUAN

Medya çalışmaları: 60 PUAN

Bursa çalışmaları: 80 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı döneminde aktif rol oynayan Refik Özen, milletvekilliği döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olan isimler arasına girdi. Başarı grafiğini komisyonlarda önemli görevler üstlenen Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine katılarak diplomasi anlamında önemli adımlar attı. Ankara’da lobi çalışmalarında etkin olan Özen, sosyal medya ve Bursa çalışmalarındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettirdi. Refik Özen’in 2023 seçimlerinde de üst sıralardan milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3.ERKAN AYDIN (CHP) İçişleri Komisyonu Üyesi: 280 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 11

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 175

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 47

Genel kurul konuşmaları: 195

Komisyon konuşmaları: 35

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 41.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 10.700

Twitter hesabı takipçi sayısı: 49.799

Sosyal medya çalışmaları: 70 PUAN

Medya çalışmaları: 65 PUAN

Bursa çalışmaları: 75 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: Bursa’da birçok sivil toplum kuruluşunda yer alan, özellikle Dağder Başkanlığı ile dağ yöresinin sevilen isimlerinden biri olan Erkan Aydın, milletvekilliği ile birlikte dağ yöresi başta olmak üzere Bursa adına önemli başarılar elde etti. CHP-İyi Parti işbirliği sürecinde İyi Parti’nin Meclis sıralarında da yer bulan Erkan Aydın, medya ilişkileri, sosyal medya çalışmaları ile de artı puan aldı. Erkan Aydın’ın 2023 seçimlerinde ilk 3 sırada milletvekili listesinde yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

4. İSMET BÜYÜKATAMAN (MHP) MHP Genel Sekreteri: 275 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 2

Komisyon konuşmaları: 0

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 75 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 24.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: Yok

Twitter hesabı takipçi sayısı: 150.978

Sosyal medya paylaşım puanı: 65 PUAN

Medya haber puanı: 70 PUAN

Bursa çalışmaları: 65 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: MHP’nin vazgeçilmez isimlerinden biri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığı ile bilinen ve uzun yıllardır MHP’nin Genel Sekreterlik görevini başarı ile yürüten İsmet Büyükataman, Bursa teşkilatında da ağabeylik görevi üstlendi. Ankara çalışmalarında oldukça başarılı olan, Hükümet ile yakın ilişkiler içerisinde Bursa için önemli adımlar atan İsmet Büyükataman, Bursa çalışmalarında zayıf kalsa da başarılı milletvekilleri arasında üst sıralarda yerini aldı.

5.EFKAN ALA (AK PARTİ) AK Parti Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: 265 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 3

Komisyon konuşmaları: 0

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 80 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi: 0

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 8.792

Twitter hesabı takipçi sayısı: 988.574

Sosyal medya çalışmaları: 95 PUAN

Medya çalışmaları: 40 PUAN

Bursa çalışmaları: 50 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: İçişleri Bakanlığı dönemiyle öne çıkan Efkan Ala, zaman zaman Bursa’nın ağabeyi rolünü üstlendi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Efkan Ala’nın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne gireceği konuşuluyor. Ankara’da etkili bir görevi bulunan Efkan Ala, Bursa ve Erzurum ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalar da dilden dile dolaşıyor. Bursa ve medya çalışmaları konusunda zayıf kalsa da, AK Parti için önemli isimlerden biri olan Efkan Ala’nın milletvekilliği yerine bakanlık ya da belediye başkanlığı görevi verilebileceği de konuşuluyor.

6.İSMAİL TATLIOĞLU (İYİ PARTİ) İYİ Parti Grup Başkanı: 255 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 22

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 5

Genel kurul konuşmaları: 75

Komisyon konuşmaları: 173

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 9.800

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 33.700

Twitter hesabı takipçi sayısı: 60.191

Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN

Medya çalışmaları: 60 PUAN

Bursa çalışmaları: 65 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: İyi Parti’nin önemli mihenk taşlarından olan İsmail Tatlıoğlu, Bursa’da da sevilen isimlerden biri. Ankara çalışmalarında etkin rol oynayan Tatlıoğlu, kardeşi İrfan Tatlıoğlu’nun AK Partili olması her ne kadar konuşulsa da, Bursa çalışmalarında etkili olduğu gözlerden kaçmıyor. İyi Parti Meclis Grup Başkanı olan İsmail Tatlıoğlu’nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile diyalogları da başarıyı tetikliyor.

7.ZAFER IŞIK (AK PARTİ) Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi: 250 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 4

Komisyon konuşmaları: 6

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.700

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 4.738

Twitter hesabı takipçi sayısı: 13.995

Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN

Medya çalışmaları: 60 PUAN

Bursa çalışmaları: 70 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Zafer Işık, TOGG’un Gemlik’e gelmesinde etkin rol oynaması başarısını gösteriyor. Ankara lobi çalışmaları yerine Bursa’da daha etkin olmayı tercih eden Zafer Işık’ın 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Medya ilişkileri de başarılı olan Zafer Işık’ın Dijital Mecralar Komisyonu’nda internet gazeteciliği yasasının çıkmasıyla ilgili çalışmaları büyük beğeni topladı.

8.ORHAN SARIBAL (CHP) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi: 245 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 8

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 90

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 2

Genel kurul konuşmaları: 24

Komisyon konuşmaları: 110

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 60 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 35.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.985

Twitter hesabı takipçi sayısı: 82.549

Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN

Medya çalışmaları: 65 PUAN

Bursa çalışmaları: 60 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin çalışkan isimlerinden biri olan Orhan Sarıbal, medya ilişkileri anlamında başarılı bir grafik çiziyor. Meclis’te verdiği soru önergelerinin yüzde 90’ının Bursa ile ilgili olması da dikkat çekiyor. Bursa çalışmalarında özellikle tarım üzerine çalışmaları, kırsal kesimden takdir topluyor. Orhan Sarıbal’ın 2023 seçimlerinde CHP’nin milletvekili listelerinde ilk sıralarda yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

9.MUHAMMET MÜFİT AYDIN (AK PARTİ) Çevre Komisyonu Başkanvekili: 240 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 20

Komisyon konuşmaları: 5

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 12.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 4.860

Twitter hesabı takipçi sayısı: 19.269

Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN

Medya çalışmaları: 50 PUAN

Bursa çalışmaları: 65 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin Bursa’da önemli isimlerinden biri. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Bursa’da yaşayan vatandaşların sesi olarak Meclis’te önemli başarılara imza atıyor. Sosyal medya ve medya çalışmalarında orta seviyedeki başarısına Ankara çalışmaları eklenince başarılı milletvekilleri arasında ismini yazdırmayı başarıyor.

10.MUSTAFA ESGİN (AK PARTİ) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi: 235 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 38

Komisyon konuşmaları: 18

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 70 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 17.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 16.600

Twitter hesabı takipçi sayısı: 27.649

Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN

Medya çalışmaları: 50 PUAN

Bursa çalışmaları: 65 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin özellikle sağlıkta önemli isimlerinden biri. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışı gezilerine katılan Mustafa Esgin, Ankara lobi çalışmalarında etkin rol alması dikkat çekiyor. Bursa çalışmalarında da etkili olan, bölge gözetmeksizin nerede ne eksik varsa oraya koşan Mustafa Esgin’in 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

11.MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU (MHP) Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi: 230 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 20

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 25

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 1

Genel kurul konuşmaları: 39

Komisyon konuşmaları: 24

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.500

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 15.400

Twitter hesabı takipçi sayısı: 51.530

Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN

Medya çalışmaları: 65 PUAN

Bursa çalışmaları: 45 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: MHP’nin Ankara’da önemli isimlerinden biri. 2 yıl önce yapılan değerlendirmemizde Hayalet Milletvekili listesinde kendisine yer bulan Mustafa Hidayet Vahapoğlu, danışman değişikliği ile birlikte medya ve sosyal medya anlamında hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek başarı grafiğini yükseltti. Bursa çalışmalarında yalnız kurt gibi dolaşan Vahapoğlu’nun 2023 seçimlerinde de milletvekili listelerine gireceği konuşuluyor.

12. LALE KARABIYIK (CHP) CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: 225 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 5

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 45

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 13

Genel kurul konuşmaları: 34

Komisyon konuşmaları: 58

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 65 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 24.000

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.834

Twitter hesabı takipçi sayısı: 74.354

Sosyal medya çalışmaları: 60 PUAN

Medya çalışmaları: 55 PUAN

Bursa çalışmaları: 45 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin dinamo taşlarından biri. Kişiliği ile her kesimin takdirini kazanan Lale Karabıyık, Bursa ve medya ilişkileri anlamında zayıf kalsa da Ankara lobisini iyi gerçekleştiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir çalışma arkadaşlığı yapan isim. 2023 seçimlerinde kendisi isterse yeniden listeye girebileceği konuşuluyor kulislerde…

13. OSMAN MESTEN (AK PARTİ) Anayasa Komisyonu Üyesi: 215 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 6

Komisyon konuşmaları: 3

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.600

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 5.212

Twitter hesabı takipçi sayısı: 10.914

Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN

Medya çalışmaları: 55 PUAN

Bursa çalışmaları: 60 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin dağ yöresinin sesi olarak gördüğü Osman Mesten, Ankara lobi çalışmalarında eksikliği hissedilse de Bursa çalışmalarındaki başarısı öne çıkıyor. Anayasa Komisyonu’nda önemli başarılara imza atan Osman Mesten, avukatlık kimliğini iyi kullanıyor. Sosyal medya ve medya ilişkilerini arttırması, başarı grafiğini daha çok yükseltecektir. Kulislerde Osman Mesten’e belediye başkanlığı görevinin verilebileceği konuşuluyor.

14. ATİLLA ÖDÜNÇ (AK PARTİ) Dışişleri Komisyonu Üyesi: 210 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 54

Komisyon konuşmaları: 1

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.700

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 6.841

Twitter hesabı takipçi sayısı: 11.150

Sosyal medya çalışmaları: 45 PUAN

Medya çalışmaları: 55 PUAN

Bursa çalışmaları: 60 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: Gürsu ve Kestel bölgesinde aktif olan Atilla Ödünç, Bursa saha çalışmalarında etkili olurken, sosyal medya ve medya ilişkilerinde zaman zaman eksikliği hissediliyor. Ankara çalışmalarında da vasat bir görünüm çizen Atilla Ödünç, komisyon çalışmaları ile adından söz ettiriyor.

15. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (AK PARTİ) Adalet Komisyonu Üyesi: 205 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 32

Komisyon konuşmaları: 7

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 55 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.600

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 12.100

Twitter hesabı takipçi sayısı: 47.933

Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN

Medya çalışmaları: 45 PUAN

Bursa çalışmaları: 50 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: Emine Yavuz Gözgeç’in kadın kolları ile ilgili Türkiye geneli projesi AK Parti Genel Merkezi’nin takdirini toplarken, Bursa adına lobi çalışmalarında aynı başarıyı sergileyemedi. Kadın Kolları projesi, Bursa adına yapılacak çalışmaları eksik bırakmasıyla puanı önemli seviyede düştü. 2 yıl önce yapılan değerlendirmede başarılı milletvekilleri arasında ismini yazdıran Emine Yavuz Gözgeç, sosyal medya ve medya ilişkileri anlamında da puan düşüklüğü yaşadı. Adalet Komisyonu’nda başarılı grafik çizen Gözgeç’in 2023 seçimlerinde de listeye girebileceği konuşuluyor.

16.AHMET KILIÇ (AK PARTİ) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi: 200 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 1

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 12

Komisyon konuşmaları: 27

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 40 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi: 18

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 6.327

Twitter hesabı takipçi sayısı: 20.073

Sosyal medya çalışmaları: 47 PUAN

Medya çalışmaları: 53 PUAN

Bursa çalışmaları: 60 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Ankara çalışmalarında geçtiğimiz yıllara göre etkin olmaması dikkat çekti. AK Parti Genel Merkezi’nde daha önce AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan, ardından görevden alınan Kılıç, bir süre sonra yeniden aynı göreve getirildi. Bu durum da performans düşüklüğüne sebebiyet verdi. Kabine değişikliği dönemlerinde kulislerde adı Gençlik ve Spor Bakanı olarak da geçen Ahmet Kılıç’a bakanlık görevi verilmedi. Sosyal medya ve medya çalışmaları açısından geçer not konusunda sınırda kalan Kılıç, Bursa çalışmalarında da önceki yıllara göre etkinliğinin düştüğü görüldü. Genel puanlamada 200 puanda kalan Ahmet Kılıç, başarı sıralamasında 16’ncı sıraya düşerek Hayalet Milletvekilleri listesine girdi. 2 yıl önce yapılan milletvekili başarı sıralamasında birinci olmuştu. 2 yıllık süreçteki bu ciddi düşüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezi’nin de dikkatinden kaçmıyor.

17.AHMET KAMİL EROZAN (İYİ PARTİ) Anayasa ve Dışişleri Komisyonu Üyesi: 170 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 49

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 62

Komisyon konuşmaları: 36

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil Takipçisi: 0

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 2.252

Twitter hesabı takipçi sayısı: 25.418

Sosyal medya çalışmaları: 50 PUAN

Medya çalışmaları: 30 PUAN

Bursa çalışmaları: 40 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: İyi Parti’nin Bursa’da bilinmeyen isimlerinden biri. Milletvekili olarak sahada dolaştığında il yönetiminden biri zannedilen Ahmet Kamil Erozan, sosyal medya ve medya ilişkileri açısından vasat görünüm sergilemesi dikkatlerden kaçmıyor. Anayasa ve Dışişleri Komisyonu’nda görev yapan Erozan’ın sadece komisyon çalışmalarında başarı puanın yükselmesine yetmiyor.

18.NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (CHP) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi: 185 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 20

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 163

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 26

Genel kurul konuşmaları: 178

Komisyon konuşmaları: 30

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 60 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: Sayfası yok. Profil takipçisi 18.757

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 12.900

Twitter hesabı takipçi sayısı: 80.174

Sosyal medya çalışmaları: 55 PUAN

Medya çalışmaları: 40 PUAN

Bursa çalışmaları: 30 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: Eşinin gazeteci olması bir avantaj gibi görünse de, medya ilişkileri açısından zayıf not alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara çalışmalarında da vasat bir görüntü sergiliyor. Meclis’te şarkı söylemesiyle tanınan Kayışoğlu, Bursa çalışmalarında etkili rol üstlenmemesi de dikkat çekiyor.

19.YÜKSEL ÖZKAN (CHP) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi: 175 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 14

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 115

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 38

Genel kurul konuşmaları: 97

Komisyon konuşmaları: 13

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 50 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 6.400

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 3.280

Twitter hesabı takipçi sayısı: 11.663

Sosyal medya çalışmaları: 45 PUAN

Medya çalışmaları: 40 PUAN

Bursa çalışmaları: 40 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: CHP’nin çalışkan gibi gözüken milletvekillerinden olan Yüksel Özkan, değerlendirmede aldığı puanlarla hayal kırıklığı yaşattı. Ankara çalışmalarında soru önergeleri ile dikkat çeken Yüksel Özkan’ın medya ve sosyal medya anlamındaki başarı grafiğinin düşük olması liste sıralamasına yansıdı.

20.VİLDAN YILMAZ GÜREL (AK PARTİ) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi: 130 PUAN

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri: 0

İmzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis soruşturması önergeleri: 0

İlk imzasının bulunduğu meclis araştırması önergeleri: 0

Genel kurul konuşmaları: 10

Komisyon konuşmaları: 19

Ankara çalışmaları (LOBİ DAHİL): 40 PUAN

Facebook hesabı takipçi sayısı: 4.300

İnstagram hesabı takipçi sayısı: 9.109

Twitter hesabı takipçi sayısı: 15.699

Sosyal medya çalışmaları: 40 PUAN

Medya çalışmaları: 20 PUAN

Bursa çalışmaları: 30 PUAN

DEĞERLENDİRME NOTU: AK Parti’nin ulaşılmaz ve görünmez milletvekili olarak karşımıza çıkan Vildan Yılmaz Gürel, 4 yılda kamuoyunun görmeyi beklediği, sadece İnegöl Teknoloji Festivali’nde görünür olarak ortaya çıkması, seçimlere az bir süre kaldığı için yorumu yapılmasına neden oldu. Bursa çalışmalarında neredeyse yok olan, medya ilişkileri ve sosyal medya açısından arazi olan Gürel’in 2023 seçimlerinde yeniden listelere girmesini ‘Çok zor’ olarak yorumlanıyor kulislerde…