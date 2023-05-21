Bursa Milletvekili Salman: Adım adım zafere gidiyoruz

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlardan destek istedi. Salman, “2002’den bu yana zaferle sonuçlandırdığımız her seçim gibi şimdi de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini aynı aşkla sonuçlandırmak vakti. Adım adım zafere gidiyoruz!" dedi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine yönelik saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve 28. Dönem Bursa Milletvekili Ayhan Salman, 28 Mayıs'a aşkla taçlandırma vakti olduğunu belirterek, "Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar kaşrısında pes etmeden canla başla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Emir Sultan Hazretleri’nin duası, Osman Gazi’nin sancağı Orhan Gazi’nin emaneti payitaht şehir Bursa’mıza ve her biri birbirinden kıymetli hemşerilerimize hizmet için bu yola çıktıklarını ifade eden Salman, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde de, Bursa’nın ve Türkiye'nin kendilerinden hizmet beklediğini ifade ederek, “Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Bizler her zaman sahada olan ve vatandaşlarımızla sürekli fikir alışverişinde olan bir partiyiz” mesajı verdi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Bursa en fazla oy oranıyla (%51,47) güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu hatırlatan Milletvekili Salman, "Bursa, her zamanki gibi yanımızda. 28 Mayıs’a kadar daha fazla ter dökecek, daha fazla mücadele edecek, daha çok gönüle gireceğiz. Daha gidecek çok yolumuz, bu şehre ve ülkemize yapacak çok hizmetimiz var” dedi.