Bursa Milletvekili Aydın, TBMM'de ekmek dağıttı

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, dünyadaki mevcut tarım ve gıda sisteminin küresel çapta derin adaletsizliklere neden olduğunu belirterek, basın mensuplarına ekmek dağıttı.ANKARA (İGFA)- AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Dünya Gıda Günü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Dünyada milyonlarca insanın aç gezdiğini ancak buna karşın tonlarca gıdanın israf edildiğini vurgulayan Milletvekili Aydın, "Gıdanın bilinçsizce kullanılması, üretimde kullanılan kaynakların ziyan olmasına yol açmaktadır. Gıdanın israf edilmesi gezegenimize ağır yük getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyadaki mevcut tarım ve gıda sistemleri küresel çapta derin adaletsizliklere neden oluyor" diyen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan tahıl sorununda ortaya koyduğu tavıra da dikkati çekerek, BM verilerine göre tahıl koridorunun açılmaması durumunda "25 milyon insanın açlıktan öleceğini" ölümlerin özellikle Afrika ülkelerinde yaşanacağına işaret etti.

Milletvekili Aydın, "Dünyada 3 milyar insan sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamıyor. Aşırı kilo ve obezite dünya çapında artmaya devam ediyor. 2050'ye kadar 10 milyar insanı besleyebilecek ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yerel belediyenin ürettiği 400 gramlık tam buğday ekmeğini gösteren Milletvekili Aydın, bu ekmeğin vatandaşlara 1 liraya satıldığını belirtti.

Aydın, konuşmasının ardından basın mensuplarına ekmek dağıttı.