Bursa Kestel'de Saadet Partisi'nden eski Başkan'a nezaket

Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Osman Karahan, Taner Keleş ve Salih Kocatepe ile birlikte Kestel eski Belediye Başkanı Yener Acar’ı ziyaret ettiler.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı bünyesinde Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Osman Karahan, Bursa’da görev yapan eski belediye başkanlarını ziyaret edeceklerini ve bu program çerçevesinde Kestel ilçesinde başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Kestel’de üç dönem üst üste hizmet eden belediye başkanı Yener Acar’ı ziyaret eden Saadet Partililer, birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye'nin yeninden onur ve izzete ihtiyacı olduğunu belirttiler. Partililer, Bursa'ya hizmet eden belediye başkanları ve vekilleri program dahilinde ziyaret edeceklerini kaydetti.

Saadet Partililerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren geçmiş dönem Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise, ziyaretleriyle onur verdiklerinden ötürü teşekkür etti.

Sohbet sonunda partililer, Yener Acar’a “İslam Toplumunda Siyaset Ahlakı” kitabını hediye etti.