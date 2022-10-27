Bursa Kestel'de AK Parti sevdalıları buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatının düzenlediği organizasyonla Kestel’de AK Parti’nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev yapmış dava arkadaşları ile biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatları ve kuruluşundan bu yana AK Parti’ye hizmet dava arkadaşları ile düzenli aralıklarla biraraya gelerek istişarelerini sürdürüyor.

AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir’in organizasyonu ile düzenlenen toplantıya il ve ilçe yöneticileri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, önceki dönemlerde görev yapmış ilçe ve belediye başkanları, çeşitli kademelerde çalışmış yöneticiler ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Burada teşkilatlarına ve AK Parti’nin hafızası niteliğindeki yol arkadaşlarına seslenen Başkan Davut Gürkan, 28 Ekim 2022 Cuma Günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da açıklayacağı ‘Türkiye’nin Yeni Yüzyıl Vizyonu’nun tüm AK Parti teşkilatları için olduğu gibi Bursa’daki AK Parti sevdalıları ve tüm Türkiye için yeni ufuklar açacağını belirtti. Başkan Gürkan, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 21 yıldır tüm dünya önünde sergilediği her alanda güçlü Türkiye bayrağını daha yukarılara taşıyacak adımların hızlandırılacağını vurguladı.

Gürkan, Bursa Teşkilatları olarak bu yolda üzerlerine düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.