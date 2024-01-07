Bursa Keles'te 'İsmail Yeni' rüzgârı

Bursa'da İYİ Parti'nin Keles Belediye Başkan Adayı İsmail Yeni, adaylığının açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesinde Hereke ve Kocakacık kırsalına giderek vatandaşlarla bire bir görüşen İYİ Parti Keles Belediye Başkan adayı İsmail Yeni, kahvehane ziyaretlerindeki sohbetlerde köylülerin ilgi odağı oluyor.

Keles’te doğup büyüyen ve Bursa iş dünyasında önemli bir noktaya gelen Belediye Başkan Adayı İsmail Yeni, köy ziyaretleriyle ilgili gözlemlerinde, Büyükşehir Yasası'nın devreye girmesi halinde ihya olacaklarına inandırılan Keleslilerin haklı olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, kendilerine çok sözler verildiğini, bunların hiç birinin yapılmadığını söyleyen vatandaşlarımız, tam tersine kazanılmış haklarını da kaybettiklerini vurguladıklarına dikkati çekti.

"Mahalle yapılan köylerinde; girişlere ‘hoşgeldiniz’ çıkışlara da ‘güle güle’ yazılmasından başka bir icraat görmediklerini ifade eden Kelesli köylülerimiz, meralarının bile ellerinden alınmaya başlandığına işaret ediyorlar" diyen Yeni, "Çiftçilik yapmanın neredeyse imkansız hale getirildiğini vurgulayan vatandaşlar, bu durumun da köyden şehre göçü hızlandırdığına değiniyorlar. Hangi köye gittiysem, büyük bir sessizlik, yalnızlık ve sahipsizlik gördüm. İnşallah bu makus talihimizi yeneceğiz. Keles’te bu olayı durduracak ve sonrasında da herkesin yerine, yurduna ‘tersine göç’ politikamızla dönmesini sağlayacağız" diye konuştu.