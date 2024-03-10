Son Dakika

Bursa Karacabey’de 'gerçek belediyecilik' sürecek

SİYASET 10.03.2024, 15:29
Bursa Karacabey’de 'gerçek belediyecilik' sürecek

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığını sürdüren ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nın Karacabey Belediye Başkan Adayı olan Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini Karacabeyli vatandaşlara anlattı.BURSA (İGFA) - Karacabey'de iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de bir kez daha Cumhur İttifakı’nınBelediye Başkan Adayı olan Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini paylaştı.

Karacabey Atatürk Spor Salonunda düzenlenen lansman toplantısına; AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever,MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı,AK Parti kurucu İlçe Başkanı Mehmet Salih Bağış, AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen toplantıya 7’den 70’e Karacabeyli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, organizasyonda sahneye çıkan Başkan Ali Özkan, Karacabey’de ‘gerçek belediyecilik’ anlayışıyla yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, yeni dönemde Karacabey’in altın çağını yaşayacağını söyledi.

KARACABEY TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ KURULACAK

Konuşmasında, tarımın ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olduğunu anımsatan Özkan, Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini yeni dönemde kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Özkan, "Deprem maalesef Türkiye’nin gerçeği. İlçemizde bina stoku açısından çok fazla riskli yapı yok. Ancak biz, Karacabey Belediyesi olarak bu konuda tedbirli adımlar atmayı sürdürüyoruz. AKUT ile yaptığımız iş birliği neticesinde, Karaca Park içerisinde modern bir eğitim merkezi yakında tamamlanmış olacak. Hayata geçireceğimiz Afet Farkındalığı Kompleksi şehrimize bu anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette temennimiz bunlara hiç gerek kalmaması ama deprem ülkesinde yer alan konumumuz, bu tarz afetlere karşı bilinçli ve koordinasyon içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu anlamda kentimizde depreme dirençli rezerv yerleşim alanları kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

KARACABEY MERKEZİ ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞA EDİLECEK

Yeni yatırımlarla Karacabey’in geleceğinin sağlam temellerle inşa edildiğini aktaran Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle Karacabey'de yürütülen ve kentin 100 yıllık ihtiyacına yanıt verecek altyapı çalışmalarının ardından, Karacabey’e arıtma tesislerinin inşasının da hızla devam ettiğini söylerken, yeni dönemde Karacabey Merkezi Atık Su Arıtma Tesisini de kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karacabey’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının, Türkiye’nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıylabüyük ilgi gördüğünü aktaran Özkan, “Bizler, Karacabey’i her anlamda daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Şehrimizde düzenlenen organizasyonlara ilgi her geçen gün daha da artıyor ve yeni alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada çok daha geniş kapasiteye sahip fuar ve etkinlik alanını Karacabey’e kazandırmak istiyoruz” dedi.

KARACABEY LONGOZU VE IHLAMUR ORMANLARI MİLLİ PARKI KENTE KATKISINI SÜRDÜRECEK

Başkan Ali Özkan, 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan turizmle ilgili çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ederken, Karacabey Longozu ve Ihlamur Ormanları Milli Parkı ile Karacabey’in turizm pastasından daha fazla pay almaya devam edeceğini ifade etti.

KIRSALA DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLECEK

Özellikle pandemi sürecinden sonra Türkiye’de kırsala dönüşün hızlanmaya başladığını anımsatan Özkan, “Karacabey’imiz, zengin coğrafyasında organik ve doğal tarım faaliyetleri ile bir üretim merkezi konumumda. Ayrıca 23 kilometrelik Türkiye’nin en uzun doğal kumsalı, Marmara Denizi’ne olan kıyıları ve hemen yanı başımızdaki longoz ormanı, ıhlamur ormanı ile sağlıklı ve doğal yaşam için ideal kentlerden biri. Özellikle pandemi sürecinden sonra, alternatif turizmin yaygınlaşması ile kentimize olan ilgi de her geçen gün daha da artmaya başladı. Bu anlamda biz de kırsal yerleşim alanlarımızı daha da genişleterek, kırsala dönüşü teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de kırsal turizm alanlarıyla ilgili yeni rotalar da oluşturacağız” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, yeni dönemde kente rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi.

Başkan Özkan, sporun ve sporcunun kenti Karacabey’de, 7’den 70’e tüm vatandaşları spora yönlendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla spora yönelik yatırımlara yeni dönemde de devam edeceklerini söylerken, bu noktada şehre okçuluk kompleksi kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Son yıllarda sporla da anılan ve spora verilen destekler sayesinde, pek çok branşta Türkiye’de önemli başarılarla adından söz ettiren Karacabey’in spor yatırımlarının bununla da sınırlı kalmayacağını ve yarı olimpik yüzme havuzunu da yeni dönemde kente kazandırmak istediklerini belirten Başkan Özkan, Karacabey’de hayata geçirdikleri gençlik merkezinin büyük ilgi gördüğünü anımsatarak, yeni dönemde kente dijital gençlik ve spor merkezi kazandırarak, bu konuda atılımlara devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

GENÇLER TEKNOLOJİ ATÖLYESİNDE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

Öte yandan Karacabey’in 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknolojik yatırımlar noktasında da çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Özkan, güçlü Türkiye yolunda teknoloji üreten ve geliştiren gençlere ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada da genç mühendisler ile öğrenciler için teknoloji atölyesi ve kuluçka merkezini Karacabey’e kazandıracaklarını söyledi.

Özkan, Karacabey Belediyesi olarak iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençlere de kariyer buluşmaları ve rehberlik araştırmaları hizmeti ile destek olmayı hedeflediklerini söylerken, ülkemizin geleceğine nitelikli iş gücünü kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey’de çok sayıda ürünün yetiştiğini anımsatan Özkan, özellikle Karacabey’in domates, defne, kırmızı biber, soğan, saç tava, ıhlamur ve mihaliç peyniri gibi lezzetlerinin, yöresel ürün pazarı ile geleceğe taşınacağını söyledi.

Düzenlenen lansmanda projelerini açıklayan detaylı bir şekilde açıklayan Karacabey Belediye Bşakanı Ali Özkan, sonrasında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 73
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Ankaragücü 29 30
16. Hatayspor 29 30
17. Karagümrük 29 29
18. Pendikspor 29 29
19. Gaziantep FK 28 29
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 46
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Keçiörengücü 26 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 26 27
15. Tuzlaspor 26 25
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. M.City 28 65
2. Arsenal 28 64
3. Liverpool 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 27 40
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 27 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Getafe 28 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 27 9