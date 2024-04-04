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Bursa Karacabey'de Başkan Karabatı göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Karacabey Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Karabatı, mazbatasını alarak göreve başladı

SİYASET 04.04.2024, 14:56
Bursa Karacabey'de Başkan Karabatı göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Karacabey Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Karabatı, mazbatasını alarak göreve başladı.BURSA (İGFA) - Heykel Meydanı’nı dolduran yüzlerce vatandaşa hitap den Karabatı, “Hizmet sevgiyle yapılır. İnşallah bundan sonra Karacabey’de yaşayan bütün vatandaşlarımız güler yüzlü hizmet alarak mutlu ayrılacaklar. Bunun sözünü veriyorum.” dedi.

 
Öğle saatlerinde beraberindekilerle Karacabey Adalet Sarayı’na yürüyen Karabatı, burada mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Daha sonra Karacabey Belediyesi’ne gelen Karabatı, burada çiçeklerle karşılandı.

İlk olarak belediyedeki birimleri dolaşanKarabatı, personelle tanışarak yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Karabatı, akşam saatlerinde belediyenin balkonundan Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce vatandaşa hitap etti.

Karabatı, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren, vermeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Mazbatasını aldığını hatırlatan Karabatı, “Bundan sonra koltuğumuz belediyede olabilir fakat bedenim hep sizlerin yanında bunu bilmenizi istiyorum.” dedi.

Seçim sürecinde kendisine destek olan eşine, ailesine ve arkadaşlarına minnet borçlu olduğunu ifade eden Karabatı, “Her gece bir sokakta, her gün bir evde sizlere Karacabey’deki değişimi anlatmak için mücadele ettik. Bu değişimin sonunda Salı pazarı esnafımızı ziyaret ettim. Ne gördüm biliyor musunuz? Gülen yüzlerce, binlerce yüz. Yani sizleri gördüm orada. Ne mutlu bana ki güldük, güldürdük sizleri.” dedi.

Karacabey’de değişimin olmayacağını iddia edenlerin olduğunu hatırlatan Karabatı, “Olmaz diyenler lütfen bu meydanı görsün. Oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Bundan sonra belediye hepimizin. Mazbatamızı aldık, belediyenin kapısından girdim personelimizi ziyaret ettim. Personel bizleri görünce öyle bir gülümsedi ki, beğenmekten çekinen arkadaşlarımız bugün yüzümüze güldüler bizim.” dedi.

Vatandaşa hizmetin aşkla yapıldığını anlatan Karabatı, “Hizmet sevgiyle yapılır. İnşallah bundan sonra Karacabey’de yaşayan bütün vatandaşlarımız güler yüzlü hizmet alarak mutlu ayrılacaklar. Bunun sözünü veriyorum. Personelimizin de aynı şekilde davranacağına inanıyorum. Bugün biz kimseye bu meydana geleceksiniz diye bir çağrıda bulunmadık. Görüyorum ki belediyeden birçok arkadaşımız burada. Neden biliyor musunuz? Değişime inandıkları için buradalar. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Allah izin verirse söz verdiğimiz gibi Kadir Gecesi pazar yerinde iftarımızı birlikte açacağız.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından belediye binasına çıkan yüzlerce vatandaş Karabatı’yı tebrik ederek, onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Metin Karakiraz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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