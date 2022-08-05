Bursa Karacabey'de 30 yıldır bitirilemeyen ' Balıkçı Barınağı'!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 30 yıldır bitirilemeyen Karacabey Bayramdere Balıkçı Barınağı’na giderek yaşanan sorunlara yerinden dikkat çekti.BURSA (İGFA) - CHP Karacabey İlçe Başkanı Gönül Avil ve yönetim kurulu üyeleriyle Bayramdere Balıkçı Barınağı’nı ziyaret eden Altaca Kayışoğlu’na Bayramdere Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aykut Özel, 30 yıldır bitirilemeyen inşaat nedeniyle her yıl 5-10teknenin kış şartlarında battığını aktardı.

Balıkçı Barınağı’nda iş teslimi yapılmadığı için kendilerinin de bir şey yapamadığını aktaran Özel, “Yanaşma rıhtımı yok. Alt ve üst yapı yok. 25 balıkçı 125’e yakın da özel tekne bu şartlar altında burada kalıyor. Üç yılda dört kez Ulaştırma Bakanlığı’na dilekçe verdim, tamamlanması yönünde ancak her defasında ödenek yok cevabını aldım. Sıvasız, kapısız evde kiracıyız” diye dert yandı.

Balıkçıların sorunlarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Hangi kesimle konuşursak konuşalım hepsinden dert dinliyoruz. 20 yıldır ülkeyi yönetenler artık yönetemez durumdalar. Her geçen gün koşullar daha da ağırlaşıyor. Bayramdere Balıkçı Barınağı’nın derme çatma hali kaynakların nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. İnşaatı başlayalı 30 yıl, rıhtım ihalesi yapılalı 10 yıl olmuş Balıkçı Barınağı neden bitirilemedi” diye sordu.

Altaca Kayışoğlu, Karacabey Bayramdere Balıkçı Barınağı’na gelirken yol boyu tarlalarda çalışanlarla görüştüğünü belirterek, "Tarla sahibi, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle eskiden 15 tarım işçisiyle ekip biçtiği tarlasını şimdi eşi ve akrabalarıyla ekip biçmeye çalıştığını, para kazanamadıkları için dişlerini yaptıramadığından yakınıyor. Çiftçinin düştüğü durum ortada. 15 işçi çalıştırdığı tarlada şimdi kendisi çalışıyor. Balıkçılar, bitmeyen barınağa mecbur ediliyor. 2022 Türkiye’sinin durumu bu" dedi.