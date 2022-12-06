Bursa İznik'te DEVA 'Mine Norşan'a emanet

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı 16 ‘ncı İlçe Başkanlığı olarak İznik İlçe Başkanlığının atamasını tamamladı. Daha önce İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mine Norşon İznik İlçe Başkanı olarak atandı.BURSA (İGFA) - Yetki belgesini DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz’den teslim alan İznik İlçe Başkanı Mine Norşon, zor ve meşakkatli bir yola çıktığını belirterek, "Bu görevin sorumluluğu ağır, bu sorumluluğun bilinciyle en kısa sürede İznik ilçemizde teşkilatlanma faaliyetlerimizi tamamlayarak, İznik halkının sorunlarına DEVA olacağız. Beni bu göreve layık gören İl Başkanımız Serkan Özgöz’e ve Genel Başkanımız Ali Babacan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MİNE NORŞON KİMDİR?

1966 yılı Gümüşhane doğumlu olan Mine Norşon, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü´nde “İlköğretim Okulları Açık Alan Standardı” konulu teziyle tamamladı. Çeşitli devlet kurumlarında “Şehir ve Bölge Plancısı” ve “Şube Müdürü” görevlerinde bulunan Norşon, teknik bilirkişiliğinin yanı sıra Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nda “Şehir Plancısı” üyesi olarak görev yaparken, Bursa'da da ”A Grubu Planlama Karnesi” yeterliliğine sahip 'Şehir ve Bölge Planlama' işleri yürütmek ve iki çocuk annesidir.