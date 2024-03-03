Bursa İnegöl'de Başkan Taban'dan saha çalışmalarına devam

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Alper Taban, bir yandan belediye çalışmalarıyla hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da köy ve mahalle, dernek, işyeri, esnaf ve Pazar ziyaretleriyle her an sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayan Başkan Taban, bu süreçte özellikle akşamları kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşarak dönem içinde yapılanları ve yeni döneme dair hedeflerini anlatıyor.



Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Cuma akşamı İsaören Mahallesine misafir olan Başkan Alper Taban, burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

7’den 77’ye her yaştan vatandaşın katıldığı buluşmada mahallenin gençleri, gençliğin Başkan Alper Taban’ı meşalelerle karşıladı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve yeni dönem meclis üyesi adaylarının da katıldığı İsaören Mahallesi ziyaretinde, tüm kahvehaneler gezilerek vatandaşlara tek tek hal hatır soruldu.

BÖLGENİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Yapılan ziyarette sonuna gelen dönem içerisinde neler yaptıklarını anlatan Başkan Alper Taban, yeni dönemde hem eksikleri tamamlamak hem de üzerine katarak daha iyi hizmetleri ortaya koymak adına göreve talip olduklarını söyledi. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik hedeflerini burada vatandaşlarla paylaşan Başkan Taban, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları üzerine de mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.