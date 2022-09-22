Bursa Harmancık'ta pazara 'Saadet' ziyareti

Bursa'da Saadet Partisi Harmancık İlçe Başkanlığı, pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Harmancık İlçe Başkanı Ramazan Yakın ve yönetim kurulu üyeleri, İl Başkan Yardımcısı Taner Keleş ve Durmuş Çildem ile birlikte ilçede pazar esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Yapmış oldukları ziyaretler sonrası açıklama yapan Bursa İl Başkan Yardımcısı Taner Keleş, Harmancık'ın Bursa’nın en fazla göç veren ilçerinden biri haline geldiğine dikkati çekti.

İlçede genç nüfus göç nedeniyle azaldığını belirten Keleş, "Harmancık'ta Küçük Sanayi Sitesi bile yok. Halk bir kilo makarna, bir kilo bulgur yardımlarıyla geçinemiyoruz bize iş alanları lazım, biz dilenci değiliz diyorlar. Çalışarak ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Bu gidişat yöre halkını endişelendiriyor. İnsanlar, alım güçlerinin iyice düştüğü bir zamanda erzak yardımlarının yapılması yoksullaştırıldığımızı gösteriyor diyor. İnsanların ekonomik krizden dolayı pazara çıkamadığını ve satışların düştüğünü pazar esnafları dile getiriyor” diye konuştu.