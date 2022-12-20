Bursa Gürsu'da DEVA bayrak değişimi yaptı

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı 16'ncı ilçe başkanı olarak İznik'e yüksek şehir plancısı Mine Norşon'u ataması ardından, Gürsu İlçe Başkanlığı'nda da bayrak değişimi yaptı. Gürsu'da daha önce İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ahmet Metin atandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Muhammet Ali Demir'in iş ve sağlık sorunları dolayısıyla DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'nda yaşanan bayrak değişimi ile birlikte Ahmet Metin Gürsu İlçe Başkanı oldu. Metin, yetki belgesini İl Başkanı Serkan Özgöz’den teslim aldı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kaygı verici olduğunu ve karınca misali yangını söndürmek için çaba sarfetmesi büyük bir zorunluluk olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Metin, "Hep birlikte bu yangını söndürecek, ülkeyi layık olduğu adalete, ekonomiye, kalkınmışlığa taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören İl Başkanımız Serkan Özgöz’e ve Genel Başkanımız Ali Babacan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz de, bugüne kadar çalışmalarına ve emeklerinden ötürü Muhammet Ali Demir'e teşekkür ederken, yeni atanan Ahmet Metin'e de başarılar diledi.