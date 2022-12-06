Bursa Gürsu'da CHP binasına taşlı saldırı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan taşlı saldırıda partinin camı kırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da CHP'nin Gürsu İlçe Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı yapıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medya hesabından duyurduğu olayla ilgili sorumluların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Aydın, paylaşımında, “CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz…” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/erkanecz/status/1599853397523382272