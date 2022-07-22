Bursa Gürsu'da 'Bugün seçim olsa' anketinde hangi parti önde?

Politic's araştırma firması tarafından Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gürsu'daki 2018 genel seçimlerinde AK Parti 52,94, MHP 16,6 oy alırken, yapılan anketin sonucunda kararsızlar dağıldıktan sonra AK Parti ve MHP oyları şaşırttı.

BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Politic's araştırma firması tarafından yapılan 'Bugün seçim olsa' anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Gürsu ilçesi AK Parti ve MHP'nin düşüş yaşadığı ilçelerin başında geliyor. 2018 Genel seçimlerinde ilçede AK Parti 52,94, MHP 16,6 oy almıştı. Politic's araştırmanın Mayıs-Haziran çalışmasında bu oylarda ciddi bir erime gözüküyor. Bugün bir seçim olsa tahmin edilen sonuç; kararsızlar dağıldıktan sonra AK Parti 38,74, MHP 11,7 oy oranına sahip oldu. Cumhur İttifakı kanadında yaşanan bu düşüşün İYİ Parti'ye doğru eğilim gösterdiği, çalışmanın çapraz tablolarında da görülüyor.

Çalışmanızın ikinci ayağını oluşturan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın performans, memnuniyet ve oy durumu sorgulamasında, oy potansiyelinde düşüş görülüyor. Bu düşüşün ''çiftçi ve işçi ağırlıklı'' ilçenin genel anlamda ekonomik nedenlerle yaşanan krizden kaynaklı olma ihtimali yüksek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iki aşamalı değerlendirildi. Birinci aşamada ittifaklar, ikinci aşamada mevcut ve öngörülen isimler soruldu.

Milliyetçi ve Muhafazakar seçmen tabanına sahip Gürsu ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ciddi bir oy kaybı yaşamadığı görülüyor. Ancak, Millet İttifakı'nın ciddi oranda yükseliş gösterdiği gözlemleniyor. İsimler üzerinde yapılan değerlendirmede, 2019 Büyükşehir seçimlerine Alinur Aktaş aldığı yüzde 62,17 oy oranının yaklaşık 13 puan altında gözüküyor. Mustafa Bozbey ise, ittifak olarak 2019'da aldığı yüzde 34,82 oy oranının 15 puan üzerinde bir oy oranına ulaştığı görülüyor.