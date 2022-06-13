Bursa Gürsu'da BBP Akbulut'la güven tazeledi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Rıdvan Akbulut başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Teşkilatı, gerçekleştirdiği olağan genel kurulda güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa'nın Gürsu ilçesinde olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi Konferans Salonu'ndaki genel kurulda mevcut başkan Rıdvan Akbulut güven tazeledi.

BBP Gürsu İlçe Başkanı Rıdvan Akbulut, teşkilat üyelerinin kendilerine duyduğu teveccühe teşekkür etti.

"Bizler vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Akbulut, "BBP olarak millet neredeyse biz de oradayız. BBP mazlumun, mağdurun ve Anadolu insanının sesi ve soluğu olacaktır. Ebedi ve şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği çizgide ve hedefinde yürümeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.