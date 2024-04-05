Bursa Gürsu'da Başkan Işık da mazbatasını aldı

Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık düzenlenen mazbata töreni ile görevi resmen devraldı. Işık, üçüncü döneminde de Gürsu’ya hizmete devam edeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Yerel seçimlerde yeniden Gürsu Belediye Başkanı seçilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık Buski Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Gürsu Meclis Üyelerinin de mazbatalarını aldığı törene AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ ile partilerin ilçe teşkilatları katıldı.

Mazbata teslimi sonrası konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Güzel ilçeme hizmet vermek için vatandaşlarımızın takdiri ile yeniden ve resmen göreve gelmiş bulunuyorum. Son derece mutlu ve keyifliyim. Hayalini kurduğumuz ne varsa bir bir gerçekleştirdik. Şimdi Gürsu’ya yine ilkleri kazandırmak için beraber üretme zamanı. Her zaman söylediğimiz gibi Gürsu’ya hizmet yakışır” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tebrikleri kabul ettikten sonra Meclis Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.