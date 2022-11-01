Bursa Gemlik'te genç siyasetçi 'Gelecek'i anlattı

Bursa'da Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık, Gemlik'e kamu ve özel tevşiklerle yatırımcıları çekecek çalışmalara yönelik hazırlık yaptıklarını kaydetti.BURSA (İGFA) - Tarık Şeker ve Özge Demir'in hazırlayıp sunduğu Gemlik'in tarafsız siyaset programı "60 Dakika Siyaset Başkanlar Konuşuyor" programının bu haftaki konuğu Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık oldu.

Genç siyasetçi Palabıyık, program esnasında Şeker ve Demir'in sorularını cevapladı. Palabıyık, Gelecek Partisi'nin parlamenter sistemden ziyade güçlendirilmiş parlamenter sistemi benimsediklerini ve bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

GEMLİK'TE GENÇLERE KÜLTÜR,SANAT VE BİLİMİ AŞILAYACAĞIZ

Gazeteci Özge Demir'in "Gemlik'te gencin uyuşturucu sorununa nasıl bir çözüm getirileceği" sorusu üzerine Başkan Palabıyık, ilçede uyuşturucuyu önlemek için yaygın bir kültür, sanat ve bilim ile uğraşın önünü açarak soruna çözüm olacaklarını kaydetti. Gemlik Körfezi'nin denizinden yararlanılamadığını öne süren Palabıyık, özellikle Kumla hakkında detaylı çalışma yaptıktan sonra gerekli basın açıklamasını yapacaklarını belirterek, Gemlik'e, kamu ve özel teşviklerle yatırımcıları çekmeyi düşündüklerini söyledi.

Ayrıca ilçe teşkilatı olarak iyi bir yapılanma içerisinde olduklarını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Muratoba'da da bir süre yaşadığını ve Gemlik'e yabancı olmadığını da sözlerine ekledi.