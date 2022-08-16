Bursa Deva’dan Gemlik çıkarması

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı Gemlik’te esnaf ile buluştu.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta içerisinde teşkilat mensuplarının katılımı ile esnaf seferberbiliği başlatan DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı; BUTTİM, Mudanya ve Kestel’den sonra Gemlik esnafı ile biraraya geldi.

Esnafın dertlerini dinleyerek onlara DEVA Partisinin çözüm önerilerini anlatan İl Başkanı Serkan ÖZGÖZ, bu ziyaretler sonrasında yaptığı değerlendirmede:

Bursa’nın bütün ilçelerinde esnaflarımızla buluştuk. Halkın alım gücünün düşmesi esnafı ciddi olarak zorluyor. Buttim’de 3 gün siftah yapamadan dükkan kapatan esnaf var. Mudanya’da 26 yıl Bağkur’a prim ödemiş ama göz ameliyatı için gün alamayıp kredi çekerek özelde ameliyat olmak zorunda kalmış esnaf var. Dükkanların elektrik paraları kiraların iki katı olmuş.

Hepsinin ortak cümlesi “vatandaşın alım gücü çok düştü. İnsanlar eskiden 3 alıyorlarsa şimdi 1 alıyorlar, haliyle bizim de gelirimiz düşüyor.” Şeklinde.

Gemlik için de durum aynı maalesef. “Bütün gün çalışıyorum , toptancı alıp gidiyor” diyen esnafımız var. Pırıl pırıl bir kırtasiye dükkanına girdik. “Her ay zam geliyor , Allah insanların yardımcısı olsun” diyor.

Bir de tabi fark edilmeyen bir konu mevsim etkisi. Yazın fiyatların ucuz, işlerin iyi olması lazım. Şimdi kış geliyor , okullar açılıyor masraflar artacak. Koşullar çok daha zor olacak. Mevsim yüzünden işler de düşecek. Kış çok zor geçecek. Acilen önlem alınması lazım.

Kime selam versek Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın ekonomiyi yönettiği dönemden bahsediyor. Bizi kurtarın diyorlar. İnsanlar umutlarını kaybettiler. Esnafa, işçiye, emekliye umut olmak çok önemli, bizler bunun için gayret ediyoruz.

Tüm vatandaşlarımızdan umutlarını kaybetmemelerini istiyorum. DEVA iktidarında esnafımız ve tüm vatandaşlarımız, bolluk ve bereketle buluşacak.” dedi.