Bursa'daki tarım fuarında DEVA Partisi'nden durum tespiti

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı bu yıl 19.su düzenlenen Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk , Fidancılık ve Süt Endüstrisi fuarına il ve ilçe yöneticileri ile birlikte katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Seçimler yaklaşırken saha faaliyetlerine hız veren DEVA Partisi, Bursa'da da bir yandan iktidara geldiklerinde uygulayacakları çözümleri içeren eylem planlarını açıklarken diğer yandan da çözümlerini vatandaşa anlatmak için sivil toplum , pazar ve mahalle ziyaretlerine hız veriyor.

Bursa Uluslararası Tarım Fuarı'nda hem ziyarete gelen çiftçilerle, hem de tarım endüstrisinin temsilcileri ile bir araya gelen ve dertlerini dinleyerek onlara DEVA Partisinin çözüm önerilerini anlatan İl Başkanı Serkan Özgöz, ziyaretler sonrasında yaptığı değerlendirmede tarımın gerçekten can çekiştiğini söyledi.

Önceki yıllarda tam dolu olan fuarda maalesef bu yıl katılımcının ve ziyaretçilerin yüzde 40 azaldığına dikkati çeken Başkan Özgöz, "Kötü yönetim yüzünden tarım endüstrisi sanayicisi , çiftçisi , hayvancısı ile hep birlikte can çekişiyor. Teşvikler küçük çiftçiye ulaşmıyor , etkili ve verimli değil. Kooperatifçilik etkili kullanılmıyor. Vergi politikaları , teşvikler üreticiden yana değil. Her geçen gün üretim düşüyor" diye konuştu.

Fuar ziyaretlerinde DEVA Partisi olarak tarıma özel çözümlerimizi anlattıklarını belirten Özgöz, iş başına geldiklerinde çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak ertleyeceklerini, kullanılan mazotun ÖTV’sini geri vereceklerini, kullandığı gübre maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceklerini öne sürdü.

Özgöz, DEVA iktidarında çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacağı ve elektriğin çiftçiye daha ucuz verilerek, sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacaklarının altını çizdi.