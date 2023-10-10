Bursa'da Zafer Partisi'nden milli iİrade sandığı

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından, sığınmacılar konusunda oluşturulan 'Milli İrade Sandığı' ile temsili referandum çalışması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan Milli İrade Sandığı ile temsili referandum çalışması yapıldı.

Bursa genelinde bir çok ilçede gerçekleştirilen etkinlikte Bursalı yurttaşlara "Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?" sorusu soruldu.

Zafer Partisi stantlarına konulan sandıklara 'evet' ve 'hayır' olarak oy kullanan vatandaşlarımızın sığınmacılar konusundaki tavrının son derece net olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu.

Toplam 2 bin 157 kişinin oy kullandığı bu sandıklardan sadece 1 oy sığınmacıların kalması yönünde kullanıldı.