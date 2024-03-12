Bursa'da Vakıflı gençlerden başkanlara coşkulu karşılama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Vakıf mahallesinde gençler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı dair yeni dönem projelerini açıklayarak daha yaşanabilir bir şehir için hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının ilk iftarını Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

Teravih namazını Vakıfköy Cami’nde kılan Başkan Alinur Aktaş, namaz çıkışı Vakıf Spor Kulübü sporcuları tarafından meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmada, Başkan Aktaş cami bahçesinde toplanan vatandaşlarla hasbihal ederek taleplerini not aldı.

Tüm vatandaşların Ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan 3-40 sene önce atalarımızın imkânsızlıklar içerisinde Yıldırım ilçesine gelerek başlarını sokabilecekleri evler yapmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Şehrin hızlı nüfus olması dolasıyla başta yapılması gerekeni sonda, sonda yapılması gerekeni başta yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Belediye başkanları olarak bilgimiz, birikimimiz ve tecrübemiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi elbirliğiyle çok güzel işler yaptı ve yeni dönemde de yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri Vakıf Mahallesi’nden doğalgaz, park, spor tesisi, yol genişletilmesi gibi talepler alıyorduk. Büyük gayretler neticesinde Bursa’ya mahsus imarsız bölgelerde doğalgaz kullanımıyla alakalı bir yasa çıkartıldı. Çok şükür doğalgaz mahallemize geldi. Diğer mahallelerimizde de bu işi seri bir şekilde hallediyoruz. Doğalgazla alakalı asfalt sıkıntısı olan sokaklar komple bitirilecek. Çok güzel bir park ve spor tesisi kazandırdık. Vakıf’ın sahasını kısa zamanda bitiriyoruz. Okulla alakalı eksiklikleri biliyoruz” diye konuştu.

Arabayatağı-Ulus-Değirmenönü gibi bölgelerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını Vakıf mahallesinde de yapmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, “Önce plan konusunu halletmeliyiz. Ardından oturup karşılıklı istişareyle halledeceğiz. Önümüzdeki dönem buradaki değişim ve dönüşümü hep beraber göreceğiz. Bir gün geriye dönüp baktığımda birileri ‘Allah razı olsun. Senelerdir halledilmeyen işleri hallettiler’ deseler yeter. Son 5 senede yaşanan sıkıntılara rağmen çok güzel işler yaptık. 1 Nisan’dan itibaren kalan eksikliklerin bitirilmesi boynumuzun borcudur. Vereceğiniz destekler bizim önemli. Bizler de gecemizi gündüzümüze katıp verdiğiniz emanetin hakkını vermeye çalışıyoruz. Hayatında bir tane kentsel dönüşüm yapmayanlar şimdi ‘kentsel dönüşüm yapacağız’ diyor. Yeni dönem kentsel dönüşüm, yol ve ulaşım yılı olacak. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.