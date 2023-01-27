Bursa'da TDP'den toplu istifa etmişlerdi... CHP'ye katıldılar!

Bursa'da Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluşunda yönetimde görev alıp istifa eden, aralarında gazeteci Özge Demir’in de bulunduğu bir grup 32 kişiyle birlikte CHP'ye katıldı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Türkiye Değişim Partisi Bursa’nın geçmiş dönem İl Başkanı Metin Yıldırım, İznik İlçe Başkanı Latif Aslan, İl Kadın Kolları Başkanı Şahhanım Akyol, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve TDP Eğitim Politikaları Başkanlığı Basın Danışmanı ve Basın Sözcüsü görevlerinde bulunmuş Özge Demir’in de aralarında bulunduğu grup kısa bir süre önce CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirmiş ve akıllarda “CHP’de mi birleşecekler?” sorusunu gündeme getirmişti.

Akıllara gelen soru 'evet' cevabı ile sonuçlandı .

Sosyal medya hesaplarından tek kare bir fotoğraf ile açıklama yapan gazeteci yazar Özge Demir, "Daha önce CHP Bursa İl Başkanlığı'nı tebrik etmek için ziyaret ettiğimiz Av.Turgut Özkan'ı bugün partiye katılmak için ziyaret ettik" diyerek katılımı açıkladı. Demir, paylaşımında, "Bizimle katılım gerçekleştiren 32 kişinin üyelik formlarını teslim ettik. Bursa’nın huzuru,Türkiye’nin refahı için aktif siyaset hayatımıza CHP’de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.