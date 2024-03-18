Bursa'da 'sprey boya'lı eylem sonuç verdi

İYİ Parti’nin Bursa’da YSK’nın yasakladığı AK Partili Başkan Alinur Aktaş’ın “Büyükşehir” amblemli ve “Başkan” sıfatlı afişlerini, “Karartma Protestosu” sonuç verdi. yüzlerce afiş apar topar kaldırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi İlçe Seçim Kurulunun kaldırılmasına karar verdiği, ancak o günden bu yana bir türlü toplatılmayan billboardlardaki afişler önceki gün İYİ Partililer tarafından siyah sprey boyayla kapatılmıştı.

Afişlerin tamamı, eylemden bir kaç saat sonra, asılı bulundukları yerlerden adeta yıldırım hızıyla temizlendi.

İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, billboardlardaki hukuksuz propagandanın ortadan kaldırılması üzerine yaptığı açıklamada, “Yasaya aykırı bulunan afişlerin toplatılması geç de olsa bir hakkın teslimidir ve kısmen de olsa haksız rekabete dur denmiştir. Sayın Alinur Aktaş ve Sayın Mustafa Dündar, umuyoruz ki, bundan ders almışlardır ve devam eden süreçte, bu kanun tanımaz türdeki hoyrat tavırlarını terk ederler. Yönettikleri belediyelerin her türlü gücünü, olanağını maddi manevi kullanmış olmaları, vicdanlarını hiç rahatsız etmiş midir bilmiyoruz ama şurası bir gerçek ki; Bursa’da kamu vicdanı rahatsız olmuş, hatta kantılmıştır. İnanıyoruz ki, Bursalılar, kamu parasıyla yapılan bu haksız rekabetin faturasını Sn. Aktaş ve Sn. Dündar’a ibret-i alem için keseceklerdir. Bizler konuyu ısrarla takip etmeye devam edeceğiz" dedi.