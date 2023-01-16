Bursa'da siyasetin rengini değiştiren ziyaret

Bursa'da Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluşunda yönetim kadrosunda görev alıp bir süre sonra istifa eden bir grup siyasi, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluşunda yer alan ve kısa bir süre önce Bursa'da toplu olarak istifa eden bir grup siyasi, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan'ı ziyaret etti.

Bursa'nın geçmiş dönem TDP İl Başkanı Metin Yıldırım, İznik İlçe Başkanı Latif Aslan, İl Kadın Kolları Başkanı Şahhanım Akyol, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özge Demir'in de hazır bulunduğu CHP ziyareti, akıllara "CHP'de mi birleşecekler" sorusunu getirdi.