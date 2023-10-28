Bursa'da siyaseti buluşturan düğün

Macit Akkuş ile Elif Demir çiftinin düğünü, Bursa siyasetini bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun danışmanı Macit Akkuş ile Elif Demir, dünya evine girdi.

Özlüce Moda Davet'te gerçekleşen görkemli düğün törenine Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın, genç çiftin nikahını kıydığı düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj alkışlar eşliğinde okundu.