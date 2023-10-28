Son Dakika

Bursa'da siyaseti buluşturan düğün

SİYASET 28.10.2023, 07:28
Bursa'da siyaseti buluşturan düğün

Macit Akkuş ile Elif Demir çiftinin düğünü, Bursa siyasetini bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun danışmanı Macit Akkuş ile Elif Demir, dünya evine girdi.

Özlüce Moda Davet'te gerçekleşen görkemli düğün törenine Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın, genç çiftin nikahını kıydığı düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj alkışlar eşliğinde okundu. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3