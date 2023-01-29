Bursa'da Sinandede'nin konuğu Milletvekili Atilla Ödünç oldu

Bursa’nın öne çıkan sivil toplum kuruluşlarından Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, pazar sohbetlerinde üst düzey isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sinandede’nin bu haftaki gönül çorbası misafiri AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin kalkınmasında önemli pay sahibi olan Bursa’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geniş kitlelerle onurlandırdığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı. Bursa, Cumhurbaşkanımızı onurlandırdı. Bursa’nın mahalli değerlerini ve komşuluk ilişkilerini en iyi şekilde gözlemlediğimiz Sinandede Mahallesi olarak gerçekleştirdiğiniz programlardan mutluluk duyuyoruz. Ankara ziyaretinizde de gördük ki, Sinandede Mahallesi büyük bir aile. Bizde bu ailenin bir ferdi olmaktan mutluyuz” dedi.

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere Yıldırım’da gençlerin istihdamı sorunlarının aşılması için AK Parti Milletvekillerinin büyük emek verdiğini ifade eden Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir Engin; “Mahallemiz Bursa’nın en eski mahallelerinden. Elbette sorunları olduğu kadar hem Yıldırım’ın hem de Bursa’nın merkezinde konumlanmış bir mahalleyiz. Gönül çorbalarımız da Milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarımızı, Kaykamamızı ağırlamak bizleri motive ediyor. Bursa’yı yönetenlerin Sinandede Mahallesi ile buluşması hem gençlerimize hem vatandaşlarımıza enerji katıyor. Yerel yönetim tecrübeleri olan AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç, Ankara’da bizi ağırlayarak değer kattı. Bugünde aramızda olarak bizlerin yanında olduğunu gösterdi. İnanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ile tüm sorunlarımız aşılacaktır” dedi.

1945 yılından bugüne mahalle olarak kurulan ve 1958 yılından beri Muhtarlık statüsünde olan mahallemizde gençlerimiz yoğunlukta diyen Sinandede Mahalle Muhtarı İsmail Ali Koca; “Mahallemizde Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekili ağırladık. Bursa’nın göç ve güç şehri Yıldırım’da kenetlenmiş mahalle bağlarımız ile daha güzel organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Cami yaptırma derneği olarak çıktığımız yolculuk bugün Bursa’nın gönül sohbetlerinin ve buluşmalarının yapıldığı nezih bir ortama dönüştü. Sinandede Mahallesi olarak tüm halkımızı mahallemize bekliyoruz. Birlik ve beraberliğin gücüne inanıyoruz. Gençleri yoğun bir mahalle olarak Bursaspor Yönetim Kurulumuzu da geçen hafta ağırladık. Sinandede Mahallesi’nde dededen toruna kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.