Bursa'da Saadet Partisi'nden Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ne ziyaret

Saadet Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcıları Hamza Banuşoğlu ve Yunus Aydın, Bursa Uyuşturucuyla Mücadele Dernek Başkanı (BUUMUD) Suat Kızılhan'ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi'nin ziyaretlerinden dolayı memnun kaldığını dile getiren Dernek Başkanı Kızılhan, uyuşturucu bağımlısı yedi yüz’ün üzerinde geçlerle yüz yüze görüştüklerini söyledi.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan saadet partililer, derneğin yeni binası için hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Kızılhan, gençlerin ortak sesi “Gençler biz yandık başkaları yanmasın” toplum bilinçlensin, yoksa bu millet yıkıma doğru gidiyor, dur denilmez ise bu felaketten bizi kimse kurtaramaz dedi.

Ebeveynlere de seslenen Kızılhan, çocuğunuz ile iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? diyerek tavsiyelerde bulundu.

Nasihat vermeden konuşmaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kızılhan "Yapılmaması gereken bir şeyi yapmış olsa bile bunu ahlak dersi verir tarzda değil; yaptığının ne gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ve ne gibi duygular uyandırdığını dile getirerek anlatmanız daha etkili olacaktır. Öfkenizi kontrol ederseniz olayın birden fazla sebebi olabileceğini görebilirsiniz. Bu sayede siz yaptığınızdan dolayı pişmanlık duymazsınız, çocuğunuz da “bunu haketmedim” hissini yaşamayacaktır” uyarılarında bulundu.