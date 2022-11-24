Bursa'da Saadet Partisi'nden Eğitim-Bir-Sen'e ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca ve Kadın Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Bursa Şube Başkanı Ramazan Acar'ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Bursa Şubesi'ne yaptığı ziyarette, milletlerin geleceğinin maddi ve manevi kalkınmaları genç nesillerin iyi yetiştirilmesine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Ebeveyn ve öğretmenlerimizin gayret ve fedakârlıklarından önce eğitim sisteminin de bir o kadar önemli olduğunu belirten Başkan Atmaca, "Toplumun değerleri ile uyuşmayan sistem özlenen genç nesilleri yetiştiremez. Diğer taraftan öğretmenliğin dünyanın en zor, ama en şerefli mesleklerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Bunun için önce gerekli yatırımı öğretmenlerimize yaparak onları çok daha vasıflı yetiştirmeliyiz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Atmaca ve beraberindeki partililer, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar'a "Son Tanık" adlı kitabını takdim ederken, Kadın Kolları’da çiçek hediye etti.