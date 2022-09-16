Bursa'da Saadet Partisi'nden 'Balık Hali' ziyareti

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Balık Hali esnafını ziyaret ederek yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, il yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Cihan Terzioğlu ve Yıldırım ilçe başkan yardımcılarından oluşan bir ekiple Bursa Balık Hali esnafını ve Dernek Başkanı Ziya Sidal'i ziyaret ederek yeni sezonda hayırlı ve bereketli olsun dileklerinde bulundu.

Balık Hali Dernek Başkanı Ziya Sidal, balıkçı esnafının ayrı bir sektör olduğunu belirterek, "Daha önce burada 'benden alacaksın' kavgası gürültüsü olduğunu, şimdi ise burası güllük gülüstanlık, kimse kimseyi yedi yabancıda olsa, garibanda olsa benden alacaksın diye zorlamıyor" dedi. "Burada kimse kimseye hakaret etmiyor artık" diyen Sidal, "Buradaki bir esnaftan balık alsanız diğer esnaf niye ondan alıyorsun diye kızıyordu. Şimdi buraya gelen herkes canı nereden almak isterse gelip alıyor" diye konuştu.

Başkan Sidal bütün Türkiye’ye buradan balık gönderdiğini ifade ederek, Kütahya, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Ağrı, Amasya, Bilecik, Balıkesir Bandırma Marmara bölgesi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine buradan balık gönderdiklerini, yakında hamsinin gelmesiyle birlikte Diyarbakır’a da hamsi göndereceklerini kaydetti.

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, balık sektörünün ayrı bir odası olması gerektiğini belirterek, BESOB başkanıyla bu konuyu görüştüğünü anlattı. Balıkçıların kendisine has odası var mı diye sorduğunda yok dediğini ifade eden Özacar, balıkçıların pazarda satanların pazarcılar odasına bağlı olduğunu, sabit satanların ise Et Balık Kurumu'na bağlı olduğunu olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Cihan Terzioğlu da, Denizcilik Bakanlığı'nın olmamasının belki daha da hayırlı olduğunu kaydederek, "Tarım Bakanlığı'na bakarsak her şey dışardan ithal geliyor. Denizcilik Bakanlığı da böyle yaparsa balıklarımız da ithal gelecektir" dedi.

Ziyaret sonunda İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, Dernek Başkanı Ziya Sidal’a Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın "Davam" adlı kitabını takdim etti. Sidal ise İbrahim Özacar’a saat hediye etti.