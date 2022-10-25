Bursa'da Saadet Partisi'nden Bal-Göç'e ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Emin Balkan’ı ve yönetimini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Saadet Partilile, Bal-Göç'ü ziyaret etti.

Bal-Göç Başkanı Emin Balkan, yaklaşık 200 yıldır Balkanlarda Müslüman olmanın bedelini ödediklerini belirterek, acı anıları nesillere anlatabilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Son yıllarda Balkanlarda ve Türkiye’de oynanan oyunu da gördüklerini belirten Balkan, "Balkanlarda Türk ve Müslümanları alt kimlikleriyle bölmek birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışan uluslararası güçler var. Aynı oyun Türkiye’de de var. Bölgecilik, etnik köken gibi” diyerek göçmenlerin durumunu ifade etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ise, Türkiye'de benzer etnik köken düşmanlığının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, parti olarak 'altılı masa'da olmalarının öncelikleri sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

"MİLLETİN BEKASI İÇİN ALTILI MASA OLUŞTU"

Milletin bekası adına bedeller ödeyerek altılı masada bulunduklarının altını çizen Başkan Atmaca, "Bugün millet bize kızıyor. Siz hainsiniz diyorlar. Hayır efendim. Farlı siyasi fikirdeki insanların bir araya gelebilmesi bu milletin bekası için en önemli kuraldır. Aklı selim insanlar diyorlar ki, sizin yaptığınız bu işi en erken 20 yıl sonra faydalı olduğunu görecekler. Aşırı kutuplaşma oldu, bir tarafta hain ve vatan düşmanları diye suçlandılar. Saadet partisi bu oyunu bozdu" dedi.