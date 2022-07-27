Bursa'da Saadet Partililerden 'petshop' eleştirisi

Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, 20 yıldır yerelden genele iktidar olan AK Parti hükümetleri birçok konuda olduğu gibi dilsiz canlar hakkındaki yasal düzenlemeleri de eline yüzüne bulaştırdığını öne sürerek, "Cana bedel biçilemez. Dilsiz evcil canların satışına da ihmaline de karşıyız" eleştirisinde bulundu.

Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanacağı iddiaları toplumda infiale neden olduğunu dile getiren Saadet Partili Özacar, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verd:

"Sorumlu muhalefet anlayışımız gereği ilgili oda başkanları ve işin muhatabı olan esnaflarla görüştüm. Hayvanları Koruma Kanunu adı altında petshop ve evcil hayvanların durumu ile ilgili belirsizlik ve tartışmalara Tarım Bakanlığı kör ve sağır. Hafta sonu olmasına rağmen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit beyi aradım. Dün Bursa Veterinerler Odası Başkanı Hüseyin Bolten, Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, çeşitli STK temsilcileri ve petshop esnaflarıyla görüştüm. Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık tarafından, Tarım İl Müdürlüğü, ilgili Oda Başkanları, STK Temsilcileri, Petshop esnafları dahil hiç kimseden ne görüş talep edilmiş ne de bilgi verilmiş. Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, 'evcil hayvanların satışı Kasaplar Odası'na bağlanıyor bilgisi yanlıştır' dedi. Yem ve barınma konusu odamızla ilgilidir. Görüştüğümüz çeşitli kesimler kasabın işi kesmektir, evcil hayvanların kasapla anılması kabul edilemez açıklamalarında bulundu".

"Evcil hayvan yemi, araç-gereç vb. ürün satan esnaf AVM'lere kurban mı yapılmak isteniyor?" diye soran İbrahim Özacar, "Mahalle kültürümüzün birer parçası ve milyonların ekmek teknesi olan bakkal, manav, kırtasiyeci, nalbur vb. küçük ve orta ölçekli esnaflar her köşe başına kurulan tuzu kuru AVM'lere kurban edildi. Kendi kendine yeten milyonlarca esnafımız işsizler ordusuna katıldı" dedi.

"HAYVANLARIN SÜS EŞYASI GİBİ SATIŞINA KARŞIYIZ"

Bu arada ev yaşamına uygun olmayan yüzlerce çeşit hayvan, doğal yaşamdan uzak tutulduğunu belirten Özacar, "Saadet Partisi teşkilatlarımız adına bütün kesimlere şu çağrımızı yenilemek istiyorum. Hiçbir canlı, evin aksesuarı ve eğlence aracı olamaz. Hayvanların doğal ortamlarından koparılarak sergilenmesine izin verilmemelidir. Vitrinlerde hayvanların satışına karşı olduğumuz gibi internet üzerinde, çeşitli bölgelerde kurulan semt pazarlarında süs eşyası gibi satışına da karşıyız. Denetleme makamındaki Tarım İl Müdürlükleri gerek personel ve teknik takip gerek araçlar konusunda yetersiz kalıyor. En kısa sürede İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin bünyesinde profesyonel mobil ekipler kurularak yerel yöneticilerle birlikte bu utanca son verilmelidir. Saadet Partisi Bursa teşkilatları olarak Tarım İl Müdürlüğü, yerel yöneticiler, Veteriner Odası başta olmak üzere ilgili bütün STK'larla çözüm odaklı ortak çalışma yapmaya hazırız" diye konuştu.