Bursa'da Saadet Partililer Armutlu'da kampa giriyor

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı hafta sonu üç günlüğüne Armutlu İhlas Evleri'nde kampa giriyor.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, "Yerel seçimlerin yaklaştığı ve aday adaylarının başvurularının geldiği şu günlerde, aday adaylarıyla yapacağımız kampın teşkilatlara motivasyon olacağını söyledi. Saadet Partisinin seçimlere tek başına gireceklerini ve hazırlıklı olduklarını söyleyen Karahan, “motivasyon kampımız teşkilatlarımıza heyecan getirecek” dedi.

Saadet Partisi Bursa il Başkanlığı'nın geleneksel olarak her yıl düzenlediği eğitim kampına il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkan aday adayları, meclis üyesi aday adaylarıyla birlikte 15 Aralık Cuma günü başlayacak olan motivasyon kampı Pazar günü öğleden sonra sona erecek.