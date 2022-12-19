Bursa'da 'Saadet'li kadınlardan 'yerli' açıklama

Bursa'da Saadet Partisi İl Kadın Kolları üyeleri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, stant açtı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Kadın Kolları Bursa İl Başkanı Hatice Ataş, Yerli Malı Haftası dolayısıyla partililerle birlikte basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtıkları stant önünde yaptıkları açıklamada Başkan Ataş, içinde yaşanılan sistemsel krizin sonuçlarını her geçen zaman daha da derinden hissettikleri dönemde gıda güvenliği ve tarımsal üretim kapasitesinin önemi hayati bir nitelik taşıdığını söyledi.

Tutumlu ve bilinçli bir tüketici olmanın öneminin anlatıldığı ve yurt genelinde tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan özel bir haft olduğuna vurgu yapan Ataş, "Üretim tüketime, tüketim de üretime bağlı bir aktivitedir. Çünkü üretim olmadan gelir olmaz, gelir olmadan da tüketim olmaz. Bir ülkenin gelişmesinde yerli üretim ve tüketimin önemi büyüktür. Eğer ki bir ülke yerli üretim yapamıyorsa ya dışa bağımlıdır ya da dışa bağımlı bir ülke olmaya adaydır. Yerli üretim olmayınca ülke tüketim ihtiyacını dışarıdan temin etme ihtiyacı duyar ve böylelikle zamanla dışa bağımlı bir ülke olur. Merhum hocamız Necmettin Erbakan da her zaman yerli üretimi desteklemiş ve böylelikle Türkiye’nin neler yapabileceğini ortaya koymak istemiştir. Bunun için de Gümüş Motor fabrikasını ve birçok fabrikayı kurmuştur. 1982 yılında Türkiye’nin, Avrupa’nın 5 büyük ülkesinden biri olmasını temin etmek için sanayide ve tarımda üretimi yüzde 100 artırmak suretiyle küresel tedarik zincirinde ve küresel ekonomide ilk 10 ülke arasına girileceğini, bunun da büyük bir hamle olacağını anlatmıştır" diye konuştu.

Millî Görüş her zaman yerli üretimden yana olduğu ve bu alanda pek çok adım attığına dikkati çekerek, fabrikaları sayılarla belirten Başkan Ataş, 300'e yakın fabrikanın temeli atıldığı ve 70'e yakının da tamamlandığını, 462 tesis için yaklaşık 240 milyar lira harcandığını söyledi.

Ataş, tarımın bugünün dünyasında artık bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

İktidarlarında gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetlerini doğrudan destek ve vergi indirimi yoluyla makul düzeylere çekeceklerini öne süren Saadet Partili kadınlar, " Daha fazla ve daha kaliteli üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize teknik bilgi ve teknolojik destek vereceğiz. Her bölgeye ve her ürüne uygun politikalar geliştirilecek ve politikaları belirleme süreçlerine çiftçi temsilcilerimizin doğrudan katılımı sağlanacaktır. Tarımsal desteklemeler tarla sahiplerine değil, gerçek üreticilere yapılacak ve yeterli seviyelere çıkartılacaktır. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımını ise kesinlikle engelleyeceğiz! Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı kolaylaştıracağız" diye konuştu.