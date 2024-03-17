Bursa'da Saadet adayı Akkaya'dan AK Parti'ye açık çağrı... İsrail'le ticareti kesin adaylıktan çekileyim

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, Gazze’de yaşanan soykırımdan ötürü yaptığı basın açıklamasında, "İsrail ile ticareti kesin ben de adaylıktan çekileyim" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa il başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazze’de soykırıma maruz kalan Filistinliler adına iftarda Hurma, çorba ve su ikram edildi.

“İsrail’le Ticaret Filistin’e ihanet,” İsrail’le ticaretten utanç duyuyoruz” pankartlarının açıldığı basın açıklamasında Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a seslenerek, İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri keseceğinizi açıklayın biz de seçimden çekilelim ve bu onurlu tavrı destekleyelim” dedi.

İsrail'in bu coğrafyada yaşam hakkının olmadığını belirten Akkaya, "Türkiye'nin dış politikasını İsrail'i bu coğrafyadan söküp atma üzerine inşa edeceğinizi ilan edin. İslâm ortak pazarını, İslâm natosunu, İslâm birliğini kuracağınızı ilan edin. Biz de seçimden çekilelim ve bu onurlu tavrı destekleyelim. Zira Gazze'de öldürülen bir çocuğun tırnağını değişmeyiz sizin başkanlığınıza. Biz hazırız" diye konuştu.