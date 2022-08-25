Bursa'da Memleket Partisi'nde 'olağanüstü' devir teslim

Bursa'da Memleket Partisi İl Başkanlığı'nda hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurul ardından seçimi kazanan Hasan Yıldırım yönetimi kurucu başkan Güner Aklan'dan görevi devraldı.BURSA (İGFA) - Memleket Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı.

Bursa'da hafta sonu gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Memleket Partisi İl Başkanlığı'nı kazanan Hasan Yıldırım ve ekibine, kurucu başkan Güner Aklan ve yönetimi görevi devretti. İl Başkanlığı'nda süren devir teslimde konuşan İl Başkanı Hasan Yıldırım, "Güner kardeşim" diye hitap ettiği kurucu İl Başkanı Güner Aklan'ın, her konuda birikimlerinden faydalanmak istediğini belirterek, "Kongrede delege bize teveccüh gösterdi ve yönetimimiz seçildi ama benim İl Başkanım her zaman Güner kardeşim olacaktır" dedi.

Başkan Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm partililer için düzenleyecekleri sabah kahvaltısı organizasyonuyla bayram coşkusunu kutlamak istediklerini belirterek, "30 Ağustos'u şanına yakışır bir şekilde Atatürk'ün izinde kutlayacağız. Tek idealimiz Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmak, Memleket Partisini de iktidara taşımaktır" dedi.

Hatırlanacağı gibi olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Güner Aklan 55 oyda kalırken, 79 oyla Hasan Yıldırım Bursa’nın yeni İl Başkanı seçilmişti.

Devir teslim töreni ardından aynı zamanda partinin Mudanya kurucu ilçe başkanı olan Hasan Yıldırım'a ilk ziyaret ilçe yönetiminden geldi. Mudanya yönetimi, Yıldırım'a 'İl Başkanı' sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştirdi.