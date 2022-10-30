Bursa'da 'mavi yelekliler'den sıra dışı çalışmalar

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı, genel merkez ile koordineli bu faaliyetlere ek olarak Bursa’da sıra dışı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi siyasete getirdiği yeni anlayışla, iktidara geldiklerinde uygulayacakları çözümleri içeren eylem planlarını açıklarken diğer yandan da çözümlerini vatandaşa anlatmak için sivil toplum, pazar ve mahalle ziyaretlerine hız verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında Atatürk heykeline çelenk sunduktan sonra İl Başkanı Serkan Özgöz ve İl - İlçe Teşkilatlarından 100 ‘e yakın katılımcı mavi yelekleri ile “Heykel, Setbaşı, Tuzpazarı, Reyhan, Kapalıçarşı, Cumhuriyet Caddesi, Fomara” güzergâhındayürüyerek, vatandaşların ve esnafın “Cumhuriyet Bayramını” kutladı.

Etkinlik esnasında parti çalışmaları hakkında konuşan İl Başkanı Serkan Özgöz; “Bizler DEVA Partililer olarak sorumlu siyaset anlaşıyı içerisinde vatandaşın gerçek gündeminin takipçisiyiz. Bizim gündemimizde; artan maliyetlerden muzdarip esnafımız, torununa harçlık veremeyen emeklimiz, maaşları enflasyona ezdirilen işçimiz, üniversiteyi kazandığı halde çocuğunu okutamayan annelerimiz, kiranın iki katı elektrik faturası ödeyen sanayicimiz var. Genel Başkanımız Ali Babacan liderliğinde DEVA iktidarında bu sorunları nasıl çözeceğimize çalışıyoruz. Kamuoyuna duyurduğumuz Eylem Planlarımız ile DEVA Partisi muhalefet için değil, iktidar için kurulmuş bir parti olduğunu göstermektedir.” dedi.