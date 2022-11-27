Bursa'da 'mavi yelekliler'den metroda saha çalışmasında

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı tüm Türkiye’de eş zamanlı başlattıkları ve geniş bir medya tanıtımını içeren “Oylar Deva Olsun” kampanyası kapsamında daha önce örneğine rastlanmamış saha faaliyetlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Ali Babacan'ın genel başkanlığındaki DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı, 'mavi yelekliler' etkinlikleri ile siyasete yeni bir etkinlik kazadırdı.

Deva Partililer Mavi yelekliler etkinliğini BURSARAY metro vagonlarında ve istasyonlarında yaparak ilke imza attılar.

Yüzlerce partili ile Küçük Sanayi istasyonu'nda toplanarak mavi yelekleri ile istasyona girip, farklı istasyonlarda tren değiştirerek vagonlarında binlerce vatandaşa temas edip, Ali Babacan’ın selamlarını iletti. “Oylar Deva Olsun” kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, “Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Türkiye’de ilk defa bir parti seçim öncesi her alanda neler yapacağını açıklıyor. Deva Partisi olarak Gn.Başkanımız Ali Babacan önderliğinde hazırladığımız Eylem Planlarımız ile iktidara ve vatandandaşlarımızındertlerine deva olmaya hazırız" mesajını verdi.