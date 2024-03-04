Bursa'da komünist belediyecilik ilkelerini anlattılar

Bursa'da Hürriyet Semt Evi'nin açılışında TKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Keser ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Rayif Yiğit birer konuşma yaparak neden aday olduklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan TKP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi adaylarından Samet Topsever aldı.

Semt evlerinin ülke geneline yayılan önemli bir mahalle ağının parçası olduğunu belirten Topsever, Hürriyet Semt Evi'nde çocuklara yönelik atölyeler, işçi buluşmaları, mahallenin çeşitli gündemlerine dair halk toplantıları yapacaklarını söyledi. TKP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Rayif Yiğit ise işi gereği uzun süre AKP ve CHP belediyelerinde çalıştığını ve hizmet anlayışı açısından bu belediyeler arasında çok büyük bir fark göremediğini söyledi. Osmangazi'nin doğasına tecavüz edildiğini öne süren Yiğit, açılışa katılanlardan destek istedi.

TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Keser ise, yerel yönetimlerin normalde halkın gündelik hayatını kolaylaştıracak şekilde halka hizmet etmesi gerektiğini hatırlatarak, öncelikle toplu taşıma hizmetlerinin akla geldiğini ama bu açıdan durumun içler acısı olduğunu söyledi. Belediyeyi kazanma iddiasında olan büyük partilerin adaylarının seçime bir servet yatırdığına işaret eden Keser, aday gösterilirse 50 milyon lira vereceğini söyleyen belediye başkan adayları olduğunu hatırlattı.

"Halkın bugünü ve yarınını kazanmak için tek gerçekçi seçeneğin TKP'nin güçlenmesi olduğunu" belirten Keser, "Bursa'da büyükşehir dışında Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım ilçelerinde de belediye başkanı adaylarımızla yer alıyoruz. Tüm ilçelerde belediye meclisi adaylarımızla sahadayız. Şimdiye kadar size sadece seçim vakti oy vermeniz için bakanlardan hesap sormanız gerekir. Benim ve diğer aday arkadaşlarımın yapacaklarımızın elbet bir sınırı var ama halkın gücünün sınırı yok. Halk ayağa kalkarsa, mahallesinde komşusuna sahip çıkarsa, fabrikada, atölyede, özel okulda iş arkadaşına sahip çıkarsa o zaman bunların karşısına güçlü bir şekilde dikilebiliriz" diye konuştu.