Bursa'da İYİ Partili kadınlardan suç duyurusu

Bursa'da İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı kamuoyuna ‘sürtük’ sözcüğüyle yansıyan konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkan Hüsniye Pıtırlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan olduğu AK Parti'nin grup toplantısında kullandığı 'sürtük' sözcüğüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahse konuğu sözcü tekraren ifade etmekten 'ar' duyacakları bir ifade ile Türk kadınına alenen hakaret edildiğini öne süren Başkan Pıtırlı, şikayet dilekçesinde, bu eylem ile Anayasa'nın 103.maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yeminin de ihlal edildiğine hatırlatma yapıldı.

"Bizler; Türk kadınları adına, tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifemiz gereği Sayın Erdoğan’ın suç teşkil eder eylemine istinaden Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayette bulunduk" diyen Pıtırlı, "Sayın Erdoğan’ın “hakaret” suçunu alenen, tüm televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi TBMM çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağını T.C. anayasasından alan “Cumhurbaşkanı yemininin ihlal edilmiş olmasının” da soruşturulması talepli olarak şikayet dilekçemizi Sayın Cumhuriyet Savcılığımıza arz ettik. Bağımsız Türk Yargısı’nın, şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağına, failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta Anayasamız olmak üzere kanunlarımızın emirlerini yerine getireceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.