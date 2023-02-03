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Bursa'da İYİ Parti'nin yeni yönetimi kolları sıvadı

SİYASET 03.02.2023, 13:06
Bursa'da İYİ Parti'nin yeni yönetimi kolları sıvadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’na seçilen Dr. Mehmet Hasanoğlu ve Yeni Yönetim Kurulu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak görev dönemlerine start verdi. Hasanoğlu, “Hedefimiz; yerelde ve genelde iktidar olmaktır” dedi.BURSA (İGFA)  - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda iki adaylı genel kurul sonrasında seçimi kazanan Dr. Mehmet Hasanoğlu, İl Seçim Kurulu'nda aldığı mazbata sonrasında, genel kurulda yeniden aday olmayan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan görevi törenle devraldı.

Devir teslim sonrasında görev dağılımını da gerçekleştiren Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Yapılacak işimiz çok ve hiç zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kollarımızı hemen sıvadık” dedi.

Hasanoğlu, delegelere ve partililere söz verdikleri gibi yerelde Bursa, genelde Türkiye'nin sonuna kadar sahip çıkmak üzere kavilleştiklerini belirterek, "Bir yandan yerel iktidarı denetleyen aktif muhalefet işlevimizi yerine getirirken, diğer yandan da, Bursa’nın kanayan yaralarına merhem olacak nitelikte projelerimizi üreteceğimiz, etkin bir görev dönemini hayata geçireceğiz.
Bursa’nın belli başlı sorunlarının, yıllardır çözüm bekleyen, her biri kangren olmuş problemlerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Çarpık yapılaşma, sağlıksız kentleşme, ulaşım, trafik, hava kirliliği ve çevre sorunları olmak üzere alışılmış biçimde sayılan bu problemler, aslında normal olarak zaten görev alanımızda olması gereken ve her geçen gün daha da derinleşen, öncelikli kanayan yaralarımız. Bu elzem duruma rağmen, maalesef çok uzun yıllardır, Bursa olarak en önemli derdimiz çözümsüzlüktür. O nedenle diyoruz ki; Bugüne kadar yerelde ve genelde, ‘Ben yaptım oldu’ pervasızlığıyla bencil bir yönetim tarzı ortaya koyan iktidara, artık ‘Dur’ demenin vakti gelmiştir. Şehrin dokusunu baştan başa bozan uygulamalara son verecek, hummalı bir hazırlık içinde olacağız" diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Yeni Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yapılan görev dağılımı sonunda Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

İl Başkanı: Dr. Mehmet HASANOĞLU

Siyasi İşler Başkanı ve Başkanvekili: Nevzat KOCAKURT

Kurumsal İlişkiler Başkanı: İbrahim ERDOĞAN

İl Sekreteri: Av. Kerem ARSLAN

Mali İşler Başkanı: Bahtınur ÇETİN

Teşkilat Başkanı: Fehim ÇAPTIK

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Av. Onur ALTUNTAŞ

Seçim İşleri Başkanı: Av.Talha KÜÇÜK

Uluslararası Politikalar Başkanı: Eyüp ÇAĞLAR

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Salih ALKAYA

Ortadoğu Politikalar Başkanı: Özcan ALTUNTAŞ

Yerel Yönetimler Başkanı: Fatih YILMAZ

Ekonomi Politikaları Başkanı: Aybike DEMİRKAN

Kalkınma Politikaları Başkanı: Tuna GERÇEK

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ernail AKBULUT

Eğitim Politikaları Başkanı: Şemsi KARAASLAN

Toplumsal Politikalar Başkanı: Semra DOĞAN

STK İlişkileri Başkanı: Berrin TEMUROĞLU

Siyaset Akademisi Başkanı: Yiğit KİREMİTÇİ

Kadın Politikaları Başkanı: Makbule ERSÜ

Araştırma Geliştirme Başkanı: E.Sabri ATLIOĞLU

Tanıtım ve Sosyal Medya Başkanı: Hasan CAN

Tarım Politikaları Başkanı: Mehmet KOÇER

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Özcan ÖZÇELİK

Parti Organizasyon ve Ağırlama Başkanı: Ersin ERDÖNMEZ

İşçi ve Esnaf Politikaları Başkanı: İsmail YENİ

Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Ercan AKTAŞ

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