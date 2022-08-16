Bursa'da İYİ Parti Gemlik'ten 17 Ağustos mesajı

Bursa'da İYİ Parti Gemlik İlçe Bakanı Ertuğrul Yavuz, 17 Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem faciasına atıfta bulunarak anma metni yayımladı.

Başkan Yavuz, deprem gerçeğini sürekli yaşanıldığı bu coğrafyada, biz siyasetçilerin bilim ışığında alması gereken birçok tedbir olduğu inancında olduğunu belirttiği mesajında, "Daha yaşanabilir bir alan yaratmak için var gücümüzle çalışmalı ve ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bu sebeple, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23.yıldönümünde, yaşanan büyük acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.