Bursa'da İYİ Parti'den 99. yıla 99 metrelik dev bayrak

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - 99. Yıl onuruna 99 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağı ile yürüyüş yapan İYİ Partilililer, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak Cumhuriyet’e bağlılık yemini ettiler.

İl Başkanı Selçuk Türkoğlu yaptığı konuşmada, “Bu zulüm iktidarının yıktığı Cumhuriyet değerlerimizi yeniden bir bir inşa edeceğiz” dedi.

“Yerle yeksan edilen adaleti, okunmaz hale getirilen hukuku, tarumar edilen hak ve özgürlükleri, İstibdat zihniyetiyle yok edilen ifade, düşünce ve basın hürriyetini yeniden tesis edeceğiz” diyen Başkan Türkoğlu, “İşte bugün Bursa’da başımızın üstünde taşıyarak yürüdüğümüz şanlı bayrağımıza üzerine yemin olsun ki, and olsun Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.