Bursa'da incir üreticilerinin isyanına CHP'liler ses oldu

CHP'liler Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Seçköy ziyaretinde incir üreticilerinin fahiş maliyet kalemleri bir bir ortaya döküldü.BURSA (İGFA) -CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy'ü ziyaret etti.

Bu yıl alım fiyatları dip yapan siyah incir üreticileri maliyetlerden dert yanarken, hükümetinin tarım politikalarına tepki gösterdi.

İhraç malı siyah incirin kilosunun 10 lira, iç piyasada tüketilen incirin de 3-4 liraya düşmesinden dert yanan üreticiler, elde ettikleri kazançla borçlarını ödeyemez hale geldiklerinin altını çizdiler.

Geçen yıl 17 kilo incir parasıyla traktörünün deposunu doldurduğunu, bu yıl aynı mazot için 177 kilo incir parası verdiğini söyleyen üretici Osman Çakır, "Çiftçinin emeğine yazık günah değil mi, bu millete reva mı? Bu sorun görev başındaki ehil olmayan kişilerden kaynaklanıyor. Kepek ekin diyen bir Tarım Bakanımız varsa, sonuç bu yani" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, siyah incirin bir Bursa markası olduğuna işaret ederek, "Bursa'da buradan Mustafakemalpaşa'nın Taşpınar'ına kadar siyah incir, Bursa'nın incisidir. Yazık günah değil mi? Şu güzelliğe bakın, hakikaten de yazık, günah. Bu yaşatılanların hiçbiri bize reva değil. Bursa'nın markası olan siyah incir İngiltere Kraliçesi'ne gidiyor. Selçukgazi'den, buradan. Tarım bakanımız bu işle yeterince ilgilenmedi, emin olun farkında bile değiller. Yaşanan süreç bu. Ama en kısa zaman inşallah bu süreç geride kalacak" diye konuştu.