Bursa'da eski Vali İzzettin Küçük’ten Saadet'e ziyaret

Gelecek Partisi İçişleri Politika İzleme Kurulu Başkanı eski vali İzzettin Küçük, Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız ile birlikte Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gelecek Partisi İl Başkanlığı'ndan Saadet Partisi İl Yönetimi tarafından karşılan heyet, Bursa ve Türkiye gerçeklerini konuştu.

İl Başkanı Mehmet Atmaca ve başkan yardımcıları, Gelecek Partisi'nden gelen misafirleri “Bursa” özelindeki tespitlerini aktardı.

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca, Türkiye sevdası ile hareket eden iki partinin ortak amaçlar doğrultusunda politikalarını karşılıklı olarak müzakere ettiklerini söyledi. Altılı masanın bir Türkiye gerçeği olduğunu vurgulayan Atmaca, "20 yıllık kesintisiz iktidar olan partinin artık bir tükenmişliğe doğru sürüklendiğini sokaktaki vatandaşlar da net şekilde görmektedir.” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız ise, Bursa'nın bazı güç odakları tarafından talan edilmesinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Türkiye’nin kurtuluşuna az kaldı” mesajı verdi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı İzzettin Küçük ise, suni meselelerin konuşulduğu Türkiye’nin enerjisinin 20 yıllık iktidar tarafından heba edildiğini belirterek, 2023 seçimlerinde iktidarı devralmaya talip olduklarını söyledi.