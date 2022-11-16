Bursa'da Emek Partisi: Ekmek zammı geri çekilsin

Bursa’da ekmeğe gelen zamma Emek Partisi Bursa İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.BURSA (İGFA) - Emek Partisi Bursa İl Başkanlığı, ekmek zammına tepki gösterek, halkın en temel ihtiyacı olan ekmeğe yapılan yüzde 25’lik zammın insanları gerçek anlamda açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Ekmek zammı ile ilgili yapılan açıklamada, 2021 yılının Aralık ayında 2 bin 825 TL olan asgari ücretle bin 412 ekmek alınabilirken, bugün 5 bin 500 TL olan asgari ücretle bin 100 ekmek alınabildiğine vurgu yapıldı.

20 yıllık iktidarının uyguladığı emekçi karşıtı politikaların uyguladıkları tarım politikalarının sonuçlarına dikkat çekilen açıklamada, “Geçilmeyen köprülerin ve yolların, kullanılamayan havaalanlarının ücretlerini halkın yarattığı bütçeden sarayın müteahhitlerine aktaran iktidar, hiç olmazsa ekmekteki vergilerden vazgeçerek ve kaynak aktararak ekmek zamlarını engelleme yoluna gitmemiştir. Yaşananlar tamamen iktidarın plansız ve halktan yana olmayan politikalarının doğal sonuçlarıdır" denildi.

“EKMEĞE YAPILAN ZAM BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTUR”

Ülkemiz aslında tarım üretiminde sadece kendi ihtiyacını değil, komşu ülkeleri dahi besleyecek kapasiteye sahip bir ülkedir denilen açıklamada "Halkın kaynaklarını üreten emek veren emekçilere döndürmek, inşaat şirketleri yerine tarımı destekleyerek çiftçinin üretmesine olanak sağlamaktır. Ekmeğe yapılan zam bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

Açıklamada ttaleplerini sıralayan partililer, ekmek zammının yanı sıra enerji ve akaryakıt zamlarının da geri alınması gerektiğini belirterek, "Pazara çıkamaz hale getirilen emekçilere acilen ek zam yapılmalıdır" çağrısında bulundu.